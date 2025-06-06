https://ria.ru/20250606/udary-2021413584.html

Удар возмездия российской армии: какие потери понесли ВСУ

Удар возмездия российской армии: какие потери понесли ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

Удар возмездия российской армии: какие потери понесли ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наносить мощные удары по военным целям Украины - в ответ за теракт против мирных в Брянской области. В ходе недавних атак... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:50:00+03:00

2025-06-06T18:50:00+03:00

2025-06-06T18:50:00+03:00

украина

киев

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают наносить мощные удары по военным целям Украины - в ответ за теракт против мирных в Брянской области. В ходе недавних атак были задействованы БПЛА, ОТРК "Искандер-М", стратегические бомбардировщики Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101, боевые корабли Черноморского флота с ракетами "Калибр", а также другое оружие.Огненный шторм в Киеве, не спас и "Пэтриот"Мощный комбинированный удар сегодня был нанесен по Киеву, приведший к возникновению многочисленных пожаров в городе. Российские войска наносят урон критической инфраструктуре Украины."Предварительно повреждена киевская ТЭЦ-5. Это самая мощная в округе теплоэлектростанция. На левом берегу Киева в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света, — начальник КМВА Тимур Ткаченко." написали в телеграмм-канале Mash.Также предварительно повреждения получила ТЭЦ-4.Также, по данным телеграмм-канала, был уничтожен американский комплекс Patriot под Киевом. На опубликованном видео видно, как "операторы выпустили четыре ракеты против нашего "Искандера" — не спасло".Девять грузовиков с трупами, земля шевелится и стонетО мощнейшем ракетном ударе по учебному центру ВСУ под Полтавой, который привел к многочисленным жертвам противника, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.В результате успешной атаки у неприятеля более 400 погибших, среди которых 67 опознанных иностранцев."После удара по полигону под Полтавой вывезли трупов 9 грузовиков на данный момент. Опознанных иностранных военных сортируют отдельно, ставя метки на мешки. До сих пор идут раскопки: земля шевелится и стонет, — говорят свидетели", — написал подпольщик в своем телеграмм-канале.Нанесенный удар подтвердило командование ВСУ, правда, не сказав о большом количестве погибших военнослужащих.По заводам УкраиныМощный прилет был сегодня в Луцке по авиаремонтному заводу. Нанесен удар по заводу "Мотор" - единственное предприятие на Украине, которое может производить ремонт турбореактивных двигателей от МиГ-29, о чем сообщил Александр Коц."Разгоняют, что удар был нанесен по гостинице "Мотор", в которой жили легкоатлеты. Но гостиница пострадала от взрывной волны. А в титрах к украинским роликам пишут, что в ней были ранены военные." - написали в телеграмм - каналеВ ходе серии ударов с применением дронов-камикадзе и оперативно-тактических ракетных комплексов российские ВС поразили объекты двойного назначения в Харьковской и Сумской области.По данным телеграмм-канала "Донбасский партизан", один из ключевых ударов пришелся по "Харьковскому машиностроительному заводу".В результате "поражено складское здание площадью более 1000 кв. м, повреждена техника, включая микроавтобусы, использовавшиеся для логистики ВСУ".Также, по данным телеграмм-канала, в Сумской области прошла массированная атака 15 ударными дронами по территории промышленного комплекса ЧАО "Эко-Энергия", связанного с производством компонентов биотоплива."Уничтожены три складских корпуса, вероятно, с оборудованием западного производства, включая резервуары давления и насосные станции", — написали в телеграмм-канале.Точный удар по штабу "Сумы"Третьего июня Вооружённые силы России нанесли прицельный и точный удар по штабу оперативно-тактической группировки "Сумы", атака была настолько мощной, что сказалась на управляемости войсками. О чем сообщил военный блогер Юрий Подоляка."Целей было две — Машиностроительный колледж, где располагался штаб оперативно-тактической группировки "Сумы", и главное здание СБУ (см. на карту), где в это время проходило какое-то важное совещание с участием НАТОвских офицеров.Причем обе цели были поражены точно. По моим данным, из двора СБУ скорые утром вывезли несколько десятков (то ли 200, то ли 300, не видно было), а машиностроительный колледж оцеплен до сих пор (и там пытаются вытащить трупы и раненых)", — написал Юрий Подоляка в своем телеграмм-канале.Он также отметил, что после удара ошалевшие военные самостоятельно выбирались из-под завалов.В целом,ВС России продолжает наносить точные удары по военной инфраструктуре Украины нанося существенный урон неприятелю, неуклонно приближаясь к достижению всех целей СВО.

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украина, киев, россия