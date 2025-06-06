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В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 06.06.2025 (обновлено: 20:31 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/udar-2021304604.html
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении Минобороны России, из которого следует, что ночной удар ВС РФ по объектам Украины был... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:10:00+03:00
2025-06-06T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении Минобороны России, из которого следует, что ночной удар ВС РФ по объектам Украины был нанесен в ответ на действия киевского режима. "Что касается конкретно ночных ударов, то, если вы внимательно читали заявление Министерства обороны России, там написано, что в ответ на террористические акты киевского режима", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ

Песков: ночной удар ВС РФ по Украине был нанесен в ответ на действия Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении Минобороны России, из которого следует, что ночной удар ВС РФ по объектам Украины был нанесен в ответ на действия киевского режима.
"Что касается конкретно ночных ударов, то, если вы внимательно читали заявление Министерства обороны России, там написано, что в ответ на террористические акты киевского режима", — сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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