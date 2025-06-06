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В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении Минобороны России, из которого следует, что ночной удар ВС РФ по объектам Украины был... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:10:00+03:00
2025-06-06T13:10:00+03:00
2025-06-06T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлении Минобороны России, из которого следует, что ночной удар ВС РФ по объектам Украины был нанесен в ответ на действия киевского режима. "Что касается конкретно ночных ударов, то, если вы внимательно читали заявление Министерства обороны России, там написано, что в ответ на террористические акты киевского режима", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле назвали ночной удар ответом на действия ВСУ
Песков: ночной удар ВС РФ по Украине был нанесен в ответ на действия Киева