ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ
Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА", — заявили в ведомстве.
Пораженные цели:
- конструкторские бюро;
- предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники;
- цеха сборки ударных беспилотников;
- центры подготовки летного состава;
- склады вооружения и военной техники ВСУ.
Вооруженные силы полностью выполнили поставленную задачу.
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Также за неделю армия нанесла шесть групповых ударов по:
- военным предприятиям;
- инфраструктуре военных аэродромов;
- цехам производства, местам хранения и запуска ударных дронов;
- арсеналам противника;
- пунктам дислокации ВСУ и наемников.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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