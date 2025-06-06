https://ria.ru/20250606/udar-2021292956.html

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ

Российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:35:00+03:00

2025-06-06T12:35:00+03:00

2025-06-06T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА", — заявили в ведомстве.Пораженные цели:Вооруженные силы полностью выполнили поставленную задачу.Также за неделю армия нанесла шесть групповых ударов по:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021222018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф