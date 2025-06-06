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ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 06.06.2025 (обновлено: 12:54 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/udar-2021292956.html
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ
Российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:35:00+03:00
2025-06-06T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ, сообщило Минобороны."Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА", — заявили в ведомстве.Пораженные цели:Вооруженные силы полностью выполнили поставленную задачу.Также за неделю армия нанесла шесть групповых ударов по:В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021222018.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА", — заявили в ведомстве.
Пораженные цели:
  • конструкторские бюро;
  • предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники;
  • цеха сборки ударных беспилотников;
  • центры подготовки летного состава;
  • склады вооружения и военной техники ВСУ.
Вооруженные силы полностью выполнили поставленную задачу.
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Также за неделю армия нанесла шесть групповых ударов по:
  • военным предприятиям;
  • инфраструктуре военных аэродромов;
  • цехам производства, местам хранения и запуска ударных дронов;
  • арсеналам противника;
  • пунктам дислокации ВСУ и наемников.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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