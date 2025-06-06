https://ria.ru/20250606/turtsiya-2021254230.html
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб - РИА Новости, 06.06.2025
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб
Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:20:00+03:00
2025-06-06T10:20:00+03:00
2025-06-06T10:20:00+03:00
в мире
конья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17891/24/178912465_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_3c75e01c6824cecd41ebded956569fb1.jpg
СТАМБУЛ, 6 июн - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции. "Шестого июня около 05.00 (совпадает с мск –ред.) водитель не справился с управлением пассажирского автобуса у деревни Эрегли на трассе Адана-Конья, автобус перевернулся. По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26", - сообщили власти в пресс-релизе. Иностранцев среди пассажиров не было. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование. Агентство DHA уточняет, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250510/turtsija-2016203774.html
конья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17891/24/178912465_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_ddbae7c1e93cd0b8d21e4c7840c2f74b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, конья (провинция)
В мире, Конья (провинция)
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб
Один человек погиб и 26 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья
СТАМБУЛ, 6 июн - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции.
"Шестого июня около 05.00 (совпадает с мск –ред.) водитель не справился с управлением пассажирского автобуса у деревни Эрегли на трассе Адана-Конья, автобус перевернулся. По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26", - сообщили власти в пресс-релизе. Иностранцев среди пассажиров не было.
Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование.
Агентство DHA уточняет, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.