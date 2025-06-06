https://ria.ru/20250606/turtsiya-2021254230.html

В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб

В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб - РИА Новости, 06.06.2025

В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб

Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:20:00+03:00

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конья (провинция)

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СТАМБУЛ, 6 июн - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции. "Шестого июня около 05.00 (совпадает с мск –ред.) водитель не справился с управлением пассажирского автобуса у деревни Эрегли на трассе Адана-Конья, автобус перевернулся. По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26", - сообщили власти в пресс-релизе. Иностранцев среди пассажиров не было. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование. Агентство DHA уточняет, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250510/turtsija-2016203774.html

конья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, конья (провинция)