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В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб - РИА Новости, 06.06.2025
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10:20 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/turtsiya-2021254230.html
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб - РИА Новости, 06.06.2025
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб
Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:20:00+03:00
2025-06-06T10:20:00+03:00
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СТАМБУЛ, 6 июн - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции. "Шестого июня около 05.00 (совпадает с мск –ред.) водитель не справился с управлением пассажирского автобуса у деревни Эрегли на трассе Адана-Конья, автобус перевернулся. По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26", - сообщили власти в пресс-релизе. Иностранцев среди пассажиров не было. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование. Агентство DHA уточняет, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250510/turtsija-2016203774.html
конья (провинция)
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в мире, конья (провинция)
В мире, Конья (провинция)
В Турции на трассе перевернулся автобус, один человек погиб

Один человек погиб и 26 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

© РИА Новости / Илона ГоловинаТурецкая скорая помощь
Турецкая скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илона Головина
Турецкая скорая помощь. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 июн - РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе в турецкой провинции Конья, в результате погиб один человек, пострадали еще 26, сообщили власти провинции.
"Шестого июня около 05.00 (совпадает с мск –ред.) водитель не справился с управлением пассажирского автобуса у деревни Эрегли на трассе Адана-Конья, автобус перевернулся. По предварительным оценкам, погиб один человек, пострадали еще 26", - сообщили власти в пресс-релизе. Иностранцев среди пассажиров не было.
Раненые госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование.
Агентство DHA уточняет, что десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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