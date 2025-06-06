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ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.06.2025
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17:44 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tsb-2021396523.html
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина
ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:44:00+03:00
2025-06-06T17:44:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Прежде всего нас беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился", - сказала она. Также глава регулятора отметила, что повышенные инфляционные ожидания являются одним из ключевых факторов, который требует от ЦБ РФ осторожности при принятии решений. Как сообщал ранее в пятницу ЦБ, инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться, в то же время инфляционные ожидания населения несколько выросли. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, сообщалось в конце мая в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий россиян

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Прежде всего нас беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился", - сказала она.
Также глава регулятора отметила, что повышенные инфляционные ожидания являются одним из ключевых факторов, который требует от ЦБ РФ осторожности при принятии решений.
Как сообщал ранее в пятницу ЦБ, инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться, в то же время инфляционные ожидания населения несколько выросли. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ.
Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, сообщалось в конце мая в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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