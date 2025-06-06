https://ria.ru/20250606/tsb-2021396523.html

ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина

ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения, заявила Набиуллина

ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:44:00+03:00

2025-06-06T17:44:00+03:00

2025-06-06T17:44:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f3fb9832ad79632f4f15a48ca64d3a.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦР РФ беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Прежде всего нас беспокоит неснижение инфляционных ожиданий населения в условиях, когда инфляция замедлилась, а рубль укрепился", - сказала она. Также глава регулятора отметила, что повышенные инфляционные ожидания являются одним из ключевых факторов, который требует от ЦБ РФ осторожности при принятии решений. Как сообщал ранее в пятницу ЦБ, инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться, в то же время инфляционные ожидания населения несколько выросли. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед повысились до 13,4% в мае с 13,1% в апреле, сообщалось в конце мая в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России.

https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021353547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)