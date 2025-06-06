https://ria.ru/20250606/tsb-2021312017.html

ЦБ оценил уровень безработицы в России

ЦБ оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ оценил уровень безработицы в России

Безработица в РФ находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:36:00+03:00

2025-06-06T13:36:00+03:00

2025-06-06T13:46:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Безработица в РФ находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться", - говорится в сообщении.Кроме того, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.Также в сообщении говорится, что рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. "В то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами", - отмечает регулятор.

https://ria.ru/20250606/stavka-2021315272.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)