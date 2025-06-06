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ЦБ оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 06.06.2025
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13:36 06.06.2025 (обновлено: 13:46 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/tsb-2021312017.html
ЦБ оценил уровень безработицы в России
ЦБ оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ оценил уровень безработицы в России
Безработица в РФ находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться, говорится в сообщении Банка... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:36:00+03:00
2025-06-06T13:46:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Безработица в РФ находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке."Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться", - говорится в сообщении.Кроме того, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.Также в сообщении говорится, что рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. "В то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами", - отмечает регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ оценил уровень безработицы в России

ЦБ: безработица в России находится на исторических минимумах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Безработица в РФ находится на исторических минимумах, однако доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться", - говорится в сообщении.
Кроме того, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.
Также в сообщении говорится, что рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. "В то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами", - отмечает регулятор.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 13:45
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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