https://ria.ru/20250606/trump-2021390499.html

ABC: Трамп собирается продать или подарить купленный им автомобиль Tesla

ABC: Трамп собирается продать или подарить купленный им автомобиль Tesla - РИА Новости, 06.06.2025

ABC: Трамп собирается продать или подарить купленный им автомобиль Tesla

Президент США Дональд Трамп на фоне ссоры с предпринимателем Илоном Маском рассматривает продажу или передачу в дар купленного им в марте автомобиля Tesla,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:24:00+03:00

2025-06-06T17:24:00+03:00

2025-06-06T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ссоры с предпринимателем Илоном Маском рассматривает продажу или передачу в дар купленного им в марте автомобиля Tesla, сообщает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации. "Трамп рассматривает либо передачу в дар, либо продажу красной Tesla, которую он купил, чтобы поддержать Маска", - указывает телеканал. В марте Трамп рассказал, как купил автомобиль Tesla, красную Model S, прямо около Белого дома, у входа в который Маск представил президенту США весь модельный ряд своей компании. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". В среду предприниматель призывал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors