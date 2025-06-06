Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 06.06.2025 (обновлено: 13:13 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/trump-2021302319.html
Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины
Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины - РИА Новости, 06.06.2025
Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента США Дональда Трампа как у главы государства времени хватает на все, и его ссора с... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:04:00+03:00
2025-06-06T13:13:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
илон маск
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021287397_299:0:2493:1234_1920x0_80_0_0_2e85d3315fc212b9b5b048735dcc8dd2.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента США Дональда Трампа как у главы государства времени хватает на все, и его ссора с американским предпринимателем Илоном Маском не повлияет на урегулирование конфликта на Украине."А что его отвлечет или нет, опять же президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел, более или менее важных, и у глав государства времени хватает на все", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, отвлечет ли Трампа ссора с Маском от урегулирования конфликта на Украине.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021287397_466:0:2359:1420_1920x0_80_0_0_76682b858cc69de0465d341fb704134d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, илон маск, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины

Песков: Трамп как президент занимается огромным числом дел одновременно

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента США Дональда Трампа как у главы государства времени хватает на все, и его ссора с американским предпринимателем Илоном Маском не повлияет на урегулирование конфликта на Украине.
"А что его отвлечет или нет, опять же президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел, более или менее важных, и у глав государства времени хватает на все", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, отвлечет ли Трампа ссора с Маском от урегулирования конфликта на Украине.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияИлон МаскДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала