https://ria.ru/20250606/trump-2021302319.html

Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины

Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины - РИА Новости, 06.06.2025

Песков ответил на вопрос, может ли ссора с Маском отвлечь Трампа от Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента США Дональда Трампа как у главы государства времени хватает на все, и его ссора с... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:04:00+03:00

2025-06-06T13:04:00+03:00

2025-06-06T13:13:00+03:00

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илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента США Дональда Трампа как у главы государства времени хватает на все, и его ссора с американским предпринимателем Илоном Маском не повлияет на урегулирование конфликта на Украине."А что его отвлечет или нет, опять же президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел, более или менее важных, и у глав государства времени хватает на все", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, отвлечет ли Трампа ссора с Маском от урегулирования конфликта на Украине.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, илон маск, дональд трамп, дмитрий песков