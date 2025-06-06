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В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников

В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025

В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:48:00+03:00

2025-06-06T06:48:00+03:00

2025-06-06T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

оренбургская область

евгений солнцев

безопасность

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УФА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области", - написал Солнцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

оренбургская область

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

оренбургская область, евгений солнцев, безопасность