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В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 06.06.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:48:00+03:00
2025-06-06T06:48:00+03:00
2025-06-06T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
евгений солнцев
безопасность
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УФА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области", - написал Солнцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Безопасность
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
Солнцев: в Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников