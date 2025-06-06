https://ria.ru/20250606/trevoga-2021223483.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:44:00+03:00
2025-06-06T05:44:00+03:00
2025-06-06T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_9a9319e746ffc117da3a8bcef6c71fac.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в пятницу в 0.23 мск, она продлилась почти пять часов. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3b205eed01a48d990959383701c3c8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА