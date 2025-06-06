https://ria.ru/20250606/trevoga-2021223483.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:44:00+03:00

2025-06-06T05:44:00+03:00

2025-06-06T05:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в пятницу в 0.23 мск, она продлилась почти пять часов. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, безопасность