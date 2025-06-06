https://ria.ru/20250606/trevoga-2021215277.html

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:02:00+03:00

2025-06-06T03:02:00+03:00

2025-06-06T03:02:00+03:00

ивановская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивановская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность