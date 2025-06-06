https://ria.ru/20250606/trevoga-2021215277.html
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 06.06.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:02:00+03:00
2025-06-06T03:02:00+03:00
2025-06-06T03:02:00+03:00
ивановская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.
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ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотника
В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотного воздушного судна