https://ria.ru/20250606/trevoga-2021206175.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.06.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

В Республике Крым четвертый раз за четверг объявили ракетную опасность, а в Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги, пишет Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:22:00+03:00

2025-06-06T00:22:00+03:00

2025-06-06T00:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

севастополь

россия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. В Республике Крым четвертый раз за четверг объявили ракетную опасность, а в Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги, пишет Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - сообщается в приложении МЧС России, опубликованном в 23.39 мск. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 23.39 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность