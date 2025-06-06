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В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 06.06.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
В Республике Крым четвертый раз за четверг объявили ракетную опасность, а в Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги, пишет Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:22:00+03:00
2025-06-06T00:22:00+03:00
2025-06-06T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
россия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. В Республике Крым четвертый раз за четверг объявили ракетную опасность, а в Севастополе запустили сигнал воздушной тревоги, пишет Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - сообщается в приложении МЧС России, опубликованном в 23.39 мск. "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" - написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 23.39 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, россия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность