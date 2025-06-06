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Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации - РИА Новости, 06.06.2025
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22:45 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tramp-2021442421.html
Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации
Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации - РИА Новости, 06.06.2025
Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в стране, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T22:45:00+03:00
2025-06-06T22:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в стране, сообщили в Белом доме. "Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в США", - говорится в опубликованном документе на сайте американской администрации. Как поясняется, документ устраняет нормативные барьеры с целью обеспечить "доминирование" американских компаний в указанной сфере. Указ предписывает главе Федерального управления гражданской авиации (FAA) отменить запрет на сверхзвуковые полеты, установить временный стандарт сертификации на основе шума и отменить другие правила, которые препятствуют сверхзвуковым полетам. Кроме того, документом приказано установить стандарт сертификации по шуму сверхзвуковых самолетов, который должен быть приемлемым для населения, экономически обоснован и технологически осуществим. "Указ способствует координации усилий по сверхзвуковым исследованиям, разработкам, испытаниям и оценке через Национальный совет по науке и технологиям… Он содействует международному взаимодействию через FAA и другие агентства с целью согласования глобальных правил сверхзвуковых полетов и заключения двусторонних соглашений о международных операциях", - сообщили в Белом доме.
https://ria.ru/20250524/ssha-2018880550.html
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в мире, сша, дональд трамп, faa
В мире, США, Дональд Трамп, FAA
Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации

Белый дом: Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в стране, сообщили в Белом доме.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в США", - говорится в опубликованном документе на сайте американской администрации. Как поясняется, документ устраняет нормативные барьеры с целью обеспечить "доминирование" американских компаний в указанной сфере.
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Указ предписывает главе Федерального управления гражданской авиации (FAA) отменить запрет на сверхзвуковые полеты, установить временный стандарт сертификации на основе шума и отменить другие правила, которые препятствуют сверхзвуковым полетам.
Кроме того, документом приказано установить стандарт сертификации по шуму сверхзвуковых самолетов, который должен быть приемлемым для населения, экономически обоснован и технологически осуществим.
"Указ способствует координации усилий по сверхзвуковым исследованиям, разработкам, испытаниям и оценке через Национальный совет по науке и технологиям… Он содействует международному взаимодействию через FAA и другие агентства с целью согласования глобальных правил сверхзвуковых полетов и заключения двусторонних соглашений о международных операциях", - сообщили в Белом доме.
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