Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации
Белый дом: Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в США
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в стране, сообщили в Белом доме.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о содействии развитию сверхзвуковой авиации в США", - говорится в опубликованном документе на сайте американской администрации. Как поясняется, документ устраняет нормативные барьеры с целью обеспечить "доминирование" американских компаний в указанной сфере.
Указ предписывает главе Федерального управления гражданской авиации (FAA) отменить запрет на сверхзвуковые полеты, установить временный стандарт сертификации на основе шума и отменить другие правила, которые препятствуют сверхзвуковым полетам.
Кроме того, документом приказано установить стандарт сертификации по шуму сверхзвуковых самолетов, который должен быть приемлемым для населения, экономически обоснован и технологически осуществим.
"Указ способствует координации усилий по сверхзвуковым исследованиям, разработкам, испытаниям и оценке через Национальный совет по науке и технологиям… Он содействует международному взаимодействию через FAA и другие агентства с целью согласования глобальных правил сверхзвуковых полетов и заключения двусторонних соглашений о международных операциях", - сообщили в Белом доме.
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