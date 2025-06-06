https://ria.ru/20250606/tramp-2021441440.html

Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп подписал указ о расширении производства беспилотников в США

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, направленный на укрепление лидерства страны в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T22:27:00+03:00

2025-06-06T22:27:00+03:00

2025-06-06T22:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, направленный на укрепление лидерства страны в разработке, коммерциализации и экспорте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила пресс-служба Белого дома.Согласно документу, глава Федерального авиационного управления (FAA) должен расширить возможности эксплуатации дронов, включая полеты вне зоны прямой видимости при выполнении коммерческих и спасательных задач. Кроме того, предписано ускорить разработку технологий беспилотной авиации, включая системы вертикального взлета и посадки, а также автономные полеты.FAA поручено применять технологии искусственного интеллекта для ускоренной обработки заявок на эксплуатацию БПЛА и обновить дорожную карту по интеграции дронов в национальное воздушное пространство США."Президент Трамп укрепляет национальную безопасность, продвигая американские технологии, снижая зависимость от иностранных поставок и поощряя экспорт произведенных в США дронов", — заявили в Белом доме.

https://ria.ru/20250524/ssha-2018880550.html

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сша, в мире, дональд трамп, faa, технологии