СМИ раскрыли, на что готов Трамп ради России
WSJ: Трамп оказывает давление на сенат, чтобы смягчить санкции против России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на сенат, чтобы смягчить санкции против России, пишет газета The Wall Street Journal.
"Белый дом оказывает закулисное давление на сенатора-республиканца Линдси Грэма*, чтобы тот существенно смягчил законопроект о санкциях против России", — говорится в материале.
Как отмечает газета, для американского лидера важнее восстановить отношения с Москвой, а не усилить давление на нее.
По данным источников, представители Белого дома в последние недели тайно убеждали офис Грэма изменить положения законопроекта. В частности, предлагалось добавить в текст специальные оговорки, позволяющие президенту самому определять, кто и за что попадает под санкции, а также заменить формулировки "обязан" на "может", чтобы ограничения не носили обязательный характер.
В среду один из авторов законопроекта — сенатор Ричард Блюменталь заявил изданию Politico, что Вашингтон сомневается в необходимости принятия закона о рестрикциях против России.
Сам Трамп на минувшей неделе подчеркнул, что не намерен вводить санкции, пока идут переговоры.
Закон о новых санкциях против России
Первого апреля в сенат США внесли законопроект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма — "Акт о санкциях против России в 2025 году".
Документ предлагает:
- ввести ограничения против Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию на Украине или нарушения возможного будущего соглашения;
- в частности, установить пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран;
- запретить американцам участвовать в операциях по покупке российских долговых бумаг.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России уже ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, то конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.