https://ria.ru/20250606/tramp-2021432979.html

СМИ раскрыли, на что готов Трамп ради России

СМИ раскрыли, на что готов Трамп ради России - РИА Новости, 06.06.2025

СМИ раскрыли, на что готов Трамп ради России

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на сенат, чтобы смягчить санкции против России, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T21:04:00+03:00

2025-06-06T21:04:00+03:00

2025-06-06T22:39:00+03:00

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москва

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украина

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на сенат, чтобы смягчить санкции против России, пишет газета The Wall Street Journal."Белый дом оказывает закулисное давление на сенатора-республиканца Линдси Грэма*, чтобы тот существенно смягчил законопроект о санкциях против России", — говорится в материале.Как отмечает газета, для американского лидера важнее восстановить отношения с Москвой, а не усилить давление на нее.По данным источников, представители Белого дома в последние недели тайно убеждали офис Грэма изменить положения законопроекта. В частности, предлагалось добавить в текст специальные оговорки, позволяющие президенту самому определять, кто и за что попадает под санкции, а также заменить формулировки "обязан" на "может", чтобы ограничения не носили обязательный характер.В среду один из авторов законопроекта — сенатор Ричард Блюменталь заявил изданию Politico, что Вашингтон сомневается в необходимости принятия закона о рестрикциях против России.Сам Трамп на минувшей неделе подчеркнул, что не намерен вводить санкции, пока идут переговоры.Закон о новых санкциях против РоссииПервого апреля в сенат США внесли законопроект известного антироссийской риторикой Линдси Грэма — "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предлагает:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России уже ввели 28 595 санкций — это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, то конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать на нее несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные ограничения неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250604/dom-2020833417.html

https://ria.ru/20250602/es-2020556875.html

https://ria.ru/20250605/ssha-2020997138.html

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сша

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