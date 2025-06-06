СМИ: штаб Клинтон заранее знал о компромате с Украины против команды Трампа
Federalist: штаб Клинтон в 2016-ом знал о компромате Киева против команды Трампа
© AP Photo / Jacquelyn MartinХиллари Клинтон
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Хиллари Клинтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Предвыборный штаб Хиллари Клинтон еще в 2016 году был осведомлен о планах украинских чиновников обнародовать "чёрную бухгалтерию" Партии регионов — документы, которые позже стали основанием для отстранения от кампании главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пишет в пятницу издание Federalist со ссылкой на документы, опубликованные сенатором Чаком Грассли.
Согласно информации издания, сотрудница аналитической фирмы Fusion GPS Нелли Ор, работавшая на штаб Клинтон, передала информацию о готовящейся публикации своему мужу, тогдашнему высокопоставленному сотруднику минюста США Брюсу Ору, а также двум федеральным прокурорам 30 мая 2016 года — за день до появления первых сообщений о "чёрной бухгалтерии" в украинской прессе.
"Нелли Ор заранее предупредила своего мужа Брюса Ора, высокопоставленного чиновника министерства юстиции США, о появлении компромата, ещё до того как сведения впервые были обнародованы в украинской прессе", — пишет Federalist.
Издание подчеркивает, что публикация о "черной бухгалтерии" в Украине появилась только 31 мая, причём без упоминания о связях с Манафортом и американской политикой. Автором статьи был известный своей критикой Трампа украинский политик Сергей Лещенко, который впоследствии признал, что публикация имела целью повлиять на выборы в США.
Публикация "черной бухгалтерии" Партии регионов стала причиной громкого расследования в отношении Пола Манафорта, которое привело к его отставке и судебным разбирательствам. Издание Federalist указывает, что данные материалы подтверждают участие штаба Клинтон и украинских политиков в попытке дискредитировать Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.