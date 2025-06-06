https://ria.ru/20250606/tramp-2021417054.html

СМИ: штаб Клинтон заранее знал о компромате с Украины против команды Трампа

СМИ: штаб Клинтон заранее знал о компромате с Украины против команды Трампа - РИА Новости, 06.06.2025

СМИ: штаб Клинтон заранее знал о компромате с Украины против команды Трампа

Предвыборный штаб Хиллари Клинтон еще в 2016 году был осведомлен о планах украинских чиновников обнародовать "чёрную бухгалтерию" Партии регионов — документы,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:17:00+03:00

2025-06-06T19:17:00+03:00

2025-06-06T19:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Предвыборный штаб Хиллари Клинтон еще в 2016 году был осведомлен о планах украинских чиновников обнародовать "чёрную бухгалтерию" Партии регионов — документы, которые позже стали основанием для отстранения от кампании главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пишет в пятницу издание Federalist со ссылкой на документы, опубликованные сенатором Чаком Грассли. Согласно информации издания, сотрудница аналитической фирмы Fusion GPS Нелли Ор, работавшая на штаб Клинтон, передала информацию о готовящейся публикации своему мужу, тогдашнему высокопоставленному сотруднику минюста США Брюсу Ору, а также двум федеральным прокурорам 30 мая 2016 года — за день до появления первых сообщений о "чёрной бухгалтерии" в украинской прессе. "Нелли Ор заранее предупредила своего мужа Брюса Ора, высокопоставленного чиновника министерства юстиции США, о появлении компромата, ещё до того как сведения впервые были обнародованы в украинской прессе", — пишет Federalist. Издание подчеркивает, что публикация о "черной бухгалтерии" в Украине появилась только 31 мая, причём без упоминания о связях с Манафортом и американской политикой. Автором статьи был известный своей критикой Трампа украинский политик Сергей Лещенко, который впоследствии признал, что публикация имела целью повлиять на выборы в США. Публикация "черной бухгалтерии" Партии регионов стала причиной громкого расследования в отношении Пола Манафорта, которое привело к его отставке и судебным разбирательствам. Издание Federalist указывает, что данные материалы подтверждают участие штаба Клинтон и украинских политиков в попытке дискредитировать Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

https://ria.ru/20250606/mask-2021330102.html

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в мире, сша, украина, хиллари клинтон, дональд трамп, президентские выборы в сша