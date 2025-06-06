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Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском - РИА Новости, 06.06.2025
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15:05 06.06.2025 (обновлено: 19:46 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/tramp-2021338386.html
Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском
Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском - РИА Новости, 06.06.2025
Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском
Президент США Дональд Трамп заявил, что не особо заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:05:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не особо заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском."Это человек, который потерял рассудок", — сказал он журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу, комментируя сообщения о якобы запланированном телефонном разговоре с бизнесменом. По мнению американского лидера, сам Маск хотел бы с ним поговорить. Он также не выразил ни злости, ни обеспокоенности по поводу конфликта с предпринимателем. Чуть позже в интервью телеканалу CNN Трамп назвал главу Tesla беднягой, отметив, что "у него проблемы"."Я даже не думаю об Илоне", — добавил президент США.Конфликт Трампа и Маска
https://ria.ru/20250606/mask-2021335913.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска, spacex, tesla motors
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Конфликт Трампа и Маска, SpaceX, Tesla motors
Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском

ABC: Трамп заявил, что не особо заинтересован в разговоре с Маском

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не особо заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском.
"Это человек, который потерял рассудок", — сказал он журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу, комментируя сообщения о якобы запланированном телефонном разговоре с бизнесменом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Telegraph: в Белом доме устали от непредсказуемости Маска
Вчера, 14:58
По мнению американского лидера, сам Маск хотел бы с ним поговорить. Он также не выразил ни злости, ни обеспокоенности по поводу конфликта с предпринимателем.
Чуть позже в интервью телеканалу CNN Трамп назвал главу Tesla беднягой, отметив, что "у него проблемы".
"Я даже не думаю об Илоне", — добавил президент США.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
"Сбросить бомбу". Что предрекли Маску после конфликта с Трампом
Вчера, 14:33

Конфликт Трампа и Маска

  • На прошлой неделе бизнесмен покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), а на днях жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый Трампом, назвав его "мерзостью".

Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США.

  • Глава Белого дома выразил разочарование и отметил, что многое сделал для Маска, а предприниматель в ответ заявил, что именно благодаря ему президент победил на выборах.
  • В четверг Трамп предложил больше не предоставлять государственные субсидии и контракты компаниям бизнесмена, чтобы сэкономить миллиарды долларов из бюджета.
  • Маск, со своей стороны, заявил, что материалы дела финансиста Джеффри Эпстина не публикуются потому, что в них фигурирует американский лидер.

Дело Эпстина, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.

  • Трамп выразил мнение, что миллиардер "сошел с ума", и отметил, что его не беспокоят все эти нападки.
  • Маск же после предложения президента об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, но вскоре передумал.
  • Он также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
  • После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит рухнули почти на 14 процентов.
  • По данным СМИ, советники Трампа запланировали на пятницу телефонный разговор с Маском, чтобы "заключить мир".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампКонфликт Трампа и МаскаSpaceXTesla motors
 
 
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