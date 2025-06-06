https://ria.ru/20250606/tramp-2021338386.html

Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском

Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп заявил, что не заинтересован в разговоре с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил, что не особо заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:05:00+03:00

2025-06-06T15:05:00+03:00

2025-06-06T19:46:00+03:00

в мире

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не особо заинтересован в разговоре с миллиардером Илоном Маском."Это человек, который потерял рассудок", — сказал он журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу, комментируя сообщения о якобы запланированном телефонном разговоре с бизнесменом. По мнению американского лидера, сам Маск хотел бы с ним поговорить. Он также не выразил ни злости, ни обеспокоенности по поводу конфликта с предпринимателем. Чуть позже в интервью телеканалу CNN Трамп назвал главу Tesla беднягой, отметив, что "у него проблемы"."Я даже не думаю об Илоне", — добавил президент США.Конфликт Трампа и Маска

https://ria.ru/20250606/mask-2021335913.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021330102.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, конфликт трампа и маска, spacex, tesla motors