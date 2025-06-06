https://ria.ru/20250606/tramp-2021337362.html

Трамп и Эпстин были лучшими друзьями, заявил американский журналист

Трамп и Эпстин были лучшими друзьями, заявил американский журналист - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп и Эпстин были лучшими друзьями, заявил американский журналист

Американский журналист, автор книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкл Вулф утверждает, что президент США Дональд Трамп и американский финансист... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:02:00+03:00

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2025-06-06T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский журналист, автор книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкл Вулф утверждает, что президент США Дональд Трамп и американский финансист Джеффри Эпстин, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, были лучшими друзьями, существуют фотографии, где они запечатлены вместе с девушками, у которых обнажена грудь. Ранее миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с Трампом заявил, что материалы дела Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. Вулф рассказал в подкасте Daily Beast, что Трамп и Эпстин были лучшими друзьями на протяжении 15 лет. По его словам, он видел улики тех лет, и Трамп не хотел бы, чтобы они были обнародованы. "Я видел эти фотографии. Я знаю, что эти фотографии существуют, и я могу описать их. Их около дюжины. На двух из них, которые мне особенно запомнились, они запечатлены с девушками топлес неопределенного возраста, сидящими на коленях у Трампа. Еще на одной фотографии Трамп стоит в брюках с пятном на передней части, а три или четыре девушки, как бы наклонившись из-за смеха - тоже топлес, - показывают на брюки Трампа", - сказал Вулф, его слова приводит издание Daily Beast. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021298937.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021206730.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска