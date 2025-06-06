https://ria.ru/20250606/tramp-2021298937.html

Трамп и Эпстин были близки несколько лет, пишет Times

Трамп и Эпстин были близки несколько лет, пишет Times - РИА Новости, 06.06.2025

Трамп и Эпстин были близки несколько лет, пишет Times

Президент США Дональд Трамп и американский финансист Джеффри Эпстин, которому было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имели... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:55:00+03:00

2025-06-06T12:55:00+03:00

2025-06-06T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и американский финансист Джеффри Эпстин, которому было предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имели близкие отношения на протяжении нескольких лет, а в начале первого президентского срока Трампа фигурант уголовного скандала по-прежнему имел доступ к кругу его приближенных, утверждает газета Times. Ранее миллиардер Илон Маск на фоне публичного конфликта с Трампом заявил, что материалы дела Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. "Благодаря освещению на протяжении многих лет дела Эпстина Times удалось установить посредством бесед с теми, кто знал его в тот период, и его жертвами, что Трамп и Эпстин оставались близки в течение нескольких лет… Согласно сообщениям, Эпстин продолжал иметь некоторый доступ к людям, близким к Трампу, когда тот въехал в Белый дом в 2017 году", - говорится в материале на сайте издания. Газета отмечает, что серьезный разлад в их отношениях произошел в 2004 году из-за сделки с недвижимостью в Палм-Бич. После начала расследования ФБР в отношении Эпстина Трамп, предположительно, начал действовать против него, в частности, предлагая юридическую помощь некоторым его жертвам. В 2019 году финансисту Джеффри Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250606/konflikt-2021286316.html

https://ria.ru/20250606/konflikt-2021277927.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, фбр, конфликт трампа и маска