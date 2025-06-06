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СМИ: демократы потребовали выяснить, входит ли Трамп в списки Эпстина - РИА Новости, 06.06.2025
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12:17 06.06.2025 (обновлено: 12:19 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/tramp-2021288868.html
СМИ: демократы потребовали выяснить, входит ли Трамп в списки Эпстина
СМИ: демократы потребовали выяснить, входит ли Трамп в списки Эпстина - РИА Новости, 06.06.2025
СМИ: демократы потребовали выяснить, входит ли Трамп в списки Эпстина
Члены палаты представителей США от Демократической партии потребовали от министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР) выяснить, фигурирует ли... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:17:00+03:00
2025-06-06T12:19:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
дональд трамп
илон маск
кэш патель
фбр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Члены палаты представителей США от Демократической партии потребовали от министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР) выяснить, фигурирует ли президент страны Дональд Трамп в списках причастных к делу американского финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении. Ранее Маск на фоне публичного конфликта с Трампом заявил, что материалы дела Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. "Демократы из палаты представителей спрашивают министерство юстиции и ФБР, фигурирует ли взаправду президент Трамп в списках Эпстина, как это теперь утверждает Илон Маск", - говорится в сообщении портала. По данным Axios, в письме, направленном на имя генерального прокурора США Пэм Бонди и директора ФБР Кэша Пателя, конгрессмены-демократы Стивен Линч и Роберт Гарсия потребовали "немедленно выяснить, является ли это утверждение правдой", а также предоставить график рассекречивания документов и список сотрудников, участвовавших в их обнародовании. По словам политиков, ранее переданные конгрессу документы содержали "значительные сокращения". В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. В 2019 году финансисту Джеффри Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
https://ria.ru/20250606/mask-2021278221.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, илон маск, кэш патель, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, Кэш Патель, ФБР
СМИ: демократы потребовали выяснить, входит ли Трамп в списки Эпстина

Axios: демократы требуют у ФБР выяснить, фигурирует ли Трамп в списках Эпстина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Члены палаты представителей США от Демократической партии потребовали от министерства юстиции и Федерального бюро расследований (ФБР) выяснить, фигурирует ли президент страны Дональд Трамп в списках причастных к делу американского финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, оказавшееся в его распоряжении.
Ранее Маск на фоне публичного конфликта с Трампом заявил, что материалы дела Эпстина не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
"Демократы из палаты представителей спрашивают министерство юстиции и ФБР, фигурирует ли взаправду президент Трамп в списках Эпстина, как это теперь утверждает Илон Маск", - говорится в сообщении портала.
По данным Axios, в письме, направленном на имя генерального прокурора США Пэм Бонди и директора ФБР Кэша Пателя, конгрессмены-демократы Стивен Линч и Роберт Гарсия потребовали "немедленно выяснить, является ли это утверждение правдой", а также предоставить график рассекречивания документов и список сотрудников, участвовавших в их обнародовании. По словам политиков, ранее переданные конгрессу документы содержали "значительные сокращения".
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
В 2019 году финансисту Джеффри Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом выйдет ему боком
Вчера, 11:50
 
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