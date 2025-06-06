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Аналитики предположили, когда Трамп и Маск заключат перемирие - РИА Новости, 06.06.2025
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11:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tramp-2021280957.html
Аналитики предположили, когда Трамп и Маск заключат перемирие
Аналитики предположили, когда Трамп и Маск заключат перемирие - РИА Новости, 06.06.2025
Аналитики предположили, когда Трамп и Маск заключат перемирие
Находящиеся в состоянии конфликта президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск в ближайшее время заключат перемирие, чтобы стабилизировать рынок,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:59:00+03:00
2025-06-06T11:59:00+03:00
сша
дональд трамп
илон маск
anderida financial group
tesla motors
spacex
конфликт трампа и маска
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Находящиеся в состоянии конфликта президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск в ближайшее время заключат перемирие, чтобы стабилизировать рынок, поделились мнением с РИА Новости аналитики финансовой компании Anderida Financial Group. "Безусловно, это факт, что политические, социальные и экономические новости влияют на фондовый рынок. Однако о цепной массовой реакции речи идти не будет, так как в конфликте участвуют люди из бизнеса, которые прекрасно понимают все последствия, поэтому очевидно, что будет заключено, как минимум, общественное перемирие, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке", - отмечают они. "Поэтому, скорее всего, в перспективе ближайших дней есть все основания полагать, что ситуация выровняется", - полагают аналитики. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%. Также Маск после слов Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать.
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сша, дональд трамп, илон маск, anderida financial group, tesla motors, spacex, конфликт трампа и маска, в мире
США, Дональд Трамп, Илон Маск, Anderida Financial Group, Tesla motors, SpaceX, Конфликт Трампа и Маска, В мире
Аналитики предположили, когда Трамп и Маск заключат перемирие

Anderida Financial Group: Трамп и Маск помирятся, чтобы стабилизировать рынок

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Находящиеся в состоянии конфликта президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск в ближайшее время заключат перемирие, чтобы стабилизировать рынок, поделились мнением с РИА Новости аналитики финансовой компании Anderida Financial Group.
"Безусловно, это факт, что политические, социальные и экономические новости влияют на фондовый рынок. Однако о цепной массовой реакции речи идти не будет, так как в конфликте участвуют люди из бизнеса, которые прекрасно понимают все последствия, поэтому очевидно, что будет заключено, как минимум, общественное перемирие, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке", - отмечают они.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США
Вчера, 10:11
"Поэтому, скорее всего, в перспективе ближайших дней есть все основания полагать, что ситуация выровняется", - полагают аналитики.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
Также Маск после слов Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
 
СШАДональд ТрампИлон МаскAnderida Financial GroupTesla motorsSpaceXКонфликт Трампа и МаскаВ мире
 
 
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