https://ria.ru/20250606/tramp-2021266248.html
Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме
Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.06.2025
Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме
Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском может быть постановочным, поделился мнением в беседе с РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:05:00+03:00
2025-06-06T11:05:00+03:00
2025-06-06T11:59:00+03:00
в мире
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
михаил шеремет
госдума рф
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021280011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bcbc38c6baba4d6f84a4e42972b9e0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском может быть постановочным, поделился мнением в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Допускаю, что этот скандал может быть театральной постановкой для международного сообщества и американского истеблишмента. На самом деле никакая черная кошка между Трампом и Маском не пробегала. Это может быть частью большой политической игры", - сказал Шеремет. Он назвал Маска прогрессивным и неординарным человеком, который еще не сказал свое последнее слово в американской политике. "У Трампа с Маском очень хороший тандем. И Трамп понимает, что в будущем Маск еще скажет свое слово и внесет свой вклад в развитие США, а пока его нужно вывести из-под удара на фоне большого политического противостояния внутри США", - сказал депутат. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как сделал для него многое. После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
https://ria.ru/20250606/mask--2021252505.html
https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021280011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd3392f59ee40afa2cd373a99762b5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме
Депутат Шеремет: конфликт между Трампом и Маском может быть постановочным