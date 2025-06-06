https://ria.ru/20250606/tramp-2021266248.html

Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме

Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме - РИА Новости, 06.06.2025

Скандал Трампа и Маска может быть постановкой, считают в Госдуме

Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском может быть постановочным, поделился мнением в беседе с РИА... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:05:00+03:00

2025-06-06T11:05:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском может быть постановочным, поделился мнением в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Допускаю, что этот скандал может быть театральной постановкой для международного сообщества и американского истеблишмента. На самом деле никакая черная кошка между Трампом и Маском не пробегала. Это может быть частью большой политической игры", - сказал Шеремет. Он назвал Маска прогрессивным и неординарным человеком, который еще не сказал свое последнее слово в американской политике. "У Трампа с Маском очень хороший тандем. И Трамп понимает, что в будущем Маск еще скажет свое слово и внесет свой вклад в развитие США, а пока его нужно вывести из-под удара на фоне большого политического противостояния внутри США", - сказал депутат. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как сделал для него многое. После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.

https://ria.ru/20250606/mask--2021252505.html

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