https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду

Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду - РИА Новости, 06.06.2025

Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду

Учитывая личные особенности участников, очень многие наблюдатели сразу сомневались, что дружба и сотрудничество между Дональдом Трампом и Илоном Маском... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T08:00:00+03:00

2025-06-06T09:31:00+03:00

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Учитывая личные особенности участников, очень многие наблюдатели сразу сомневались, что дружба и сотрудничество между Дональдом Трампом и Илоном Маском продлятся долго: тесно в одном Белом доме двум эксцентрично-эгоцентричным миллиардерам, один из которых стал президентом США, а второй — его правой рукой. Однако мало кто ожидал, что они столь стремительно и скандально "побьют горшки" в социальных сетях буквально за несколько часов, как это случилось вчера вечером.Впрочем, самое интересное в происходящем заключается не в уникально-индивидуальном аспекте (в нем пусть разбираются психологи), а в том, что вся эта история — часть абсолютно системных процессов. Она ровно про то же, что и свежее разоблачение, которое вскрыло, что — какой сюрприз! — предыдущим президентом США был тяжело больной и фактически недееспособный старик, от лица и имени которого правило закулисное "политбюро". Так и публичная ссора Трампа и Маска — отражение углубляющегося кризиса не просто глобальной гегемонии США, а американской государственности как таковой.Они со своими другими соратниками видели проблемы, накрывающие страну и грозящие ей роковыми последствиями. Они рвались к власти, веря, что смогут переломить опасные процессы и вернуть Соединенные Штаты на магистральный путь их истории. Однако спустя считаные месяцы после победы на выборах обнаружили, что находятся во все той же кризисной колее, выбраться из нее никак не получается, наоборот — она затягивает их и всю страну все глубже.В пылу вчерашнего скандала Илон Маск спрогнозировал рецессию в США во второй половине этого года и обвинил в этом Трампа с его политикой пошлин и тарифов — и в этом он, конечно, несправедлив. Соединенные Штаты погружаются в экономический кризис, который является результатом вашингтонской политики последних десятилетий (вне зависимости от партийной принадлежности обитателей Белого дома). Разница в том, что предыдущие администрации занимались тем, что использовали любые методы, чтобы отодвинуть неизбежное, тем самым решая свои сиюминутные проблемы, но наращивая катастрофичность будущего прорыва — действовал принцип "после нас хоть потоп" во всей красе.Трамп оба раза победил на выборах именно потому, что этот подход практически перестал работать — и стало очевидно, что проблема требует кардинального решения. Вот только прошедшие месяцы дали понять, что решение, на которое сделала ставку нынешняя администрация, не работает. С одной стороны, не удается принудить к исполнению американских требований ключевые державы типа Китая. Наоборот — оттуда прилетает чувствительный ответ. Эффект же от тех, кто соглашается подчиниться Вашингтону, недостаточен. А с другой — для самих Соединенных Штатов вводимые меры оказываются слишком болезненными, половинчатыми и работающими скорее на усугубление проблем, чем на их преодоление.И подобная ситуация складывается практически во всех сферах, а не только в американской экономике. Украинский кризис, Ближний и Дальний Восток, внутренние американские дела — нигде не получается добиться реального перелома ситуации в соответствии с задуманным. Что логично — этого стоило бы ожидать, учитывая системность кризиса, охватывающего Соединенные Штаты, но, судя по всему, это стало неожиданностью для Дональда Трампа и его администрации.А в политике действует простой и жестокий принцип: при ком произошло обрушение, тот и несет полноту ответственности за него, даже если истинные виновники совсем другие.В ставшем достоянием публики конфликте Дональда Трампа и Илона Маска личные трения, без сомнения, сыграли свою роль. Но есть подозрение, что главными стали вовсе не они. Маск обладает потрясающим чутьем, которое позволяет ему раз за разом выходить сухим из воды из самых громких скандалов и провалов, хотя счет прогнозам о его неизбежном крахе давно потерян.Похоже, что и на этот раз он решил, что пора покинуть данное предприятие. А это, в свою очередь, может стать сигналом для многих других.

https://ria.ru/20250606/ssha-2021229503.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021216143.html

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