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Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
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06:58 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tramp-2021229120.html
Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ
Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ
Советники президента США Дональда Трампа запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем Илоном Маском на пятницу, чтобы "заключить мир",... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:58:00+03:00
2025-06-06T06:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
politico
tesla motors
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем Илоном Маском на пятницу, чтобы "заключить мир", сообщает газета Politico. "Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Tesla, чтобы заключить мир", - пишет издание. Газета добавляет со ссылкой на короткое телефонное интервью Трампа, что президент спокойно говорил о ссоре с предпринимателем. "Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда", - цитирует Politico ответ Трампа на вопрос о разладе с Маском. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
https://ria.ru/20250606/mask-2021220169.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, politico, tesla motors
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Politico, Tesla motors
Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ

Politico: советники Белого дома назначили звонок Трампа и Маска для примирения

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем Илоном Маском на пятницу, чтобы "заключить мир", сообщает газета Politico.
"Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Tesla, чтобы заключить мир", - пишет издание.
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Газета добавляет со ссылкой на короткое телефонное интервью Трампа, что президент спокойно говорил о ссоре с предпринимателем.
"Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда", - цитирует Politico ответ Трампа на вопрос о разладе с Маском.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
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