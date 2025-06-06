https://ria.ru/20250606/tramp-2021229120.html

Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ

Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025

Советники Белого дома попробуют помирить Трампа и Маска, пишут СМИ

Советники президента США Дональда Трампа запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем Илоном Маском на пятницу, чтобы "заключить мир",... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:58:00+03:00

2025-06-06T06:58:00+03:00

2025-06-06T06:58:00+03:00

в мире

сша

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politico

tesla motors

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа запланировали телефонный разговор с американским предпринимателем Илоном Маском на пятницу, чтобы "заключить мир", сообщает газета Politico. "Помощники Белого дома, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска, чтобы избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером и генеральным директором Tesla, чтобы заключить мир", - пишет издание. Газета добавляет со ссылкой на короткое телефонное интервью Трампа, что президент спокойно говорил о ссоре с предпринимателем. "Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда", - цитирует Politico ответ Трампа на вопрос о разладе с Маском. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021220169.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, politico, tesla motors