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Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку - РИА Новости, 06.06.2025
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08:00 06.06.2025 (обновлено: 08:02 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/tramp--2021184593.html
Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку
Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку - РИА Новости, 06.06.2025
Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку
Последние решения США показывают: до американцев начинает доходить, что главная угроза Америке исходит совершенно не оттуда, откуда предполагалось и активно... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:00:00+03:00
2025-06-06T08:02:00+03:00
аналитика
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Последние решения США показывают: до американцев начинает доходить, что главная угроза Америке исходит совершенно не оттуда, откуда предполагалось и активно педалировалось.На днях появилась информация, что в рамках утверждения бюджета на 2026 год Трамп запросил в Конгрессе США около 24,8 миллиарда долларов на разработку, создание и обновление ядерного арсенала США. Это самое крупное увеличение американских расходов на оружие массового поражения со времен Карибского кризиса и пика холодной войны. Миллиарды предполагается направить на производство межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, ядерных подводных лодок и создание новой модификации ядерной бомбы мощностью 300 килотонн. Таким образом, с подобными темпами к 2031 году доля ядерных программ в оборонном бюджете США достигнет 13,2 процента, а в целом за 2025-2034 годы общие расходы на ядерный арсенал приблизятся к триллиону долларов.К этому прибавляется новая любимая игрушка Трампа — проект "Золотой купол", который должен в итоге защитить Америку от всех возможных угроз с воздуха. За 2026-2028 годы планируется освоить 175 миллиардов, но эксперты оценивает реальную стоимость проекта минимум еще в полтриллиона. При этом у американцев нет перехватчиков гиперзвуковых ракет, наличествующие системы не имеют возможностей для гарантированного отслеживания целей в реальном времени. Даже против "классических" МБР лучшие системы ПВО вроде THAAD имеют эффективность не более 50 процентов (и то в идеальных условиях).Но недавние террористические атаки киевского режима на территории России вдруг открыли американцам глаза: оказывается, США полностью беззащитны не столько от русских ракет, сколько от атак подобного рода, которые может провести кто угодно и где угодно — даже нынешние союзники. В частности, глава Министерства Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил, что "недавние атаки дронов со стороны Украины выявили собственную незащищенность Соединенных Штатов", что подтвердил сенатор-республиканец Джон Бузман: "Это показывает, насколько мы беззащитны как нация".Если наложить на данную ситуацию уже никем не оспариваемый факт, что отправляемая киевскому режиму военная помощь исчезает в черной дыре, из которой оружие и технологии расползаются к террористам по всему миру (например, где-то растворилась половина поставленной техники), то у американцев возникает серьезная проблема: либо из Украины оружие попадает к многочисленным врагам США, которые могут теперь легко воспользоваться им прямо на территории Америки, либо сами украинские террористы при помощи тех же британских кураторов совершат теракт под чужим флагом на каком-нибудь американском стратегическом объекте, обвинив Россию, что может стать спусковым крючком ядерной эскалации. Конфликт между США и Россией — это радужная мечта Киева и Лондона, и теперь подобный сценарий кажется вовсе не гипотетическим.Данный расклад настолько очевиден, что на наших глазах на Западе начинает приходить понимание того, что Украина окончательно превратилась в террористическое государство, с которым переговоры невозможны и при существовании которого надежд на уменьшение глобальных рисков нет. Например, в One America News вышел материал, согласно которому "европейская шайка (руками Киева) старается сорвать миротворческие усилия Трампа, хотя конфликт мог бы закончиться уже к осени", а экс-председатель Военного комитета НАТО генерал бундесвера в отставке Харальд Куят прямо заявил, что недавние атаки со стороны Киева — "не военный успех, а террористические атаки, которые возможны в любой стране". По словам Владимира Путина, с террористами разговаривать нечего, а если террорист — целое недогосударство, значит, с ним нужно поступать по антитеррористическим законам. Лучше всего на эту тему высказалось китайское издание Tencent: "Теперь Россия намерена полностью устранить эту угрозу безопасности, замаскированную под страну и названную Украиной".Об этом шла речь и в последнем разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Мы пока не услышали от американской стороны публичного осуждения действия Киева, но выводы американцы сделали — и достаточно быстро. По данным Bloomberg, США отказались предоставить воздушную поддержку британским и французским миротворцам в случае их отправки на Украину. The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон перестанет поставлять Украине ключевую технологию борьбы с беспилотниками, а Дональд Трамп попросил сенат пока не рассматривать проект ужесточения санкций против России.Американцам сложно быстро перестроиться и принять, что основная угроза их безопасности и мировой стабильности находится не в Москве, а в Киеве, что Россия, которая много лет на всех уровнях твердит о необходимости создания "пространства стратегического сотрудничества", — важный потенциальный партнер. Но будем надеяться, что они рано или поздно поймут: Украины приходят и уходят, а Россия остается.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021003964.html
https://ria.ru/20250605/prizyv-2020994932.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, сша, украина, дональд трамп, в мире
Аналитика, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, В мире

Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Последние решения США показывают: до американцев начинает доходить, что главная угроза Америке исходит совершенно не оттуда, откуда предполагалось и активно педалировалось.
На днях появилась информация, что в рамках утверждения бюджета на 2026 год Трамп запросил в Конгрессе США около 24,8 миллиарда долларов на разработку, создание и обновление ядерного арсенала США. Это самое крупное увеличение американских расходов на оружие массового поражения со времен Карибского кризиса и пика холодной войны. Миллиарды предполагается направить на производство межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, ядерных подводных лодок и создание новой модификации ядерной бомбы мощностью 300 килотонн. Таким образом, с подобными темпами к 2031 году доля ядерных программ в оборонном бюджете США достигнет 13,2 процента, а в целом за 2025-2034 годы общие расходы на ядерный арсенал приблизятся к триллиону долларов.
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К этому прибавляется новая любимая игрушка Трампа — проект "Золотой купол", который должен в итоге защитить Америку от всех возможных угроз с воздуха. За 2026-2028 годы планируется освоить 175 миллиардов, но эксперты оценивает реальную стоимость проекта минимум еще в полтриллиона. При этом у американцев нет перехватчиков гиперзвуковых ракет, наличествующие системы не имеют возможностей для гарантированного отслеживания целей в реальном времени. Даже против "классических" МБР лучшие системы ПВО вроде THAAD имеют эффективность не более 50 процентов (и то в идеальных условиях).
Но недавние террористические атаки киевского режима на территории России вдруг открыли американцам глаза: оказывается, США полностью беззащитны не столько от русских ракет, сколько от атак подобного рода, которые может провести кто угодно и где угодно — даже нынешние союзники. В частности, глава Министерства Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл заявил, что "недавние атаки дронов со стороны Украины выявили собственную незащищенность Соединенных Штатов", что подтвердил сенатор-республиканец Джон Бузман: "Это показывает, насколько мы беззащитны как нация".
Если наложить на данную ситуацию уже никем не оспариваемый факт, что отправляемая киевскому режиму военная помощь исчезает в черной дыре, из которой оружие и технологии расползаются к террористам по всему миру (например, где-то растворилась половина поставленной техники), то у американцев возникает серьезная проблема: либо из Украины оружие попадает к многочисленным врагам США, которые могут теперь легко воспользоваться им прямо на территории Америки, либо сами украинские террористы при помощи тех же британских кураторов совершат теракт под чужим флагом на каком-нибудь американском стратегическом объекте, обвинив Россию, что может стать спусковым крючком ядерной эскалации. Конфликт между США и Россией — это радужная мечта Киева и Лондона, и теперь подобный сценарий кажется вовсе не гипотетическим.
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Данный расклад настолько очевиден, что на наших глазах на Западе начинает приходить понимание того, что Украина окончательно превратилась в террористическое государство, с которым переговоры невозможны и при существовании которого надежд на уменьшение глобальных рисков нет. Например, в One America News вышел материал, согласно которому "европейская шайка (руками Киева) старается сорвать миротворческие усилия Трампа, хотя конфликт мог бы закончиться уже к осени", а экс-председатель Военного комитета НАТО генерал бундесвера в отставке Харальд Куят прямо заявил, что недавние атаки со стороны Киева — "не военный успех, а террористические атаки, которые возможны в любой стране".

По словам Владимира Путина, с террористами разговаривать нечего, а если террорист — целое недогосударство, значит, с ним нужно поступать по антитеррористическим законам. Лучше всего на эту тему высказалось китайское издание Tencent: "Теперь Россия намерена полностью устранить эту угрозу безопасности, замаскированную под страну и названную Украиной".

Об этом шла речь и в последнем разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Мы пока не услышали от американской стороны публичного осуждения действия Киева, но выводы американцы сделали — и достаточно быстро. По данным Bloomberg, США отказались предоставить воздушную поддержку британским и французским миротворцам в случае их отправки на Украину. The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон перестанет поставлять Украине ключевую технологию борьбы с беспилотниками, а Дональд Трамп попросил сенат пока не рассматривать проект ужесточения санкций против России.
Американцам сложно быстро перестроиться и принять, что основная угроза их безопасности и мировой стабильности находится не в Москве, а в Киеве, что Россия, которая много лет на всех уровнях твердит о необходимости создания "пространства стратегического сотрудничества", — важный потенциальный партнер. Но будем надеяться, что они рано или поздно поймут: Украины приходят и уходят, а Россия остается.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Вашингтоне. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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5 июня, 19:45
 
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