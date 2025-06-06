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Бизнес-коучу Тлиашиновой грозит до семи лет лишения свободы
Бизнес-коучу Тлиашиновой грозит до семи лет лишения свободы - РИА Новости, 06.06.2025
Бизнес-коучу Тлиашиновой грозит до семи лет лишения свободы
Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой, заочно арестованной по делу о неуплате налогов и легализации денег, грозит до семи лет лишения свободы, следует из Уголовного... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:17:00+03:00
2025-06-06T16:17:00+03:00
2025-06-06T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой, заочно арестованной по делу о неуплате налогов и легализации денег, грозит до семи лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса РФ. В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год. Санкция первой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, второй - до семи лет. В случае признания судом Тлиашиновой виновной ей назначат наказание путем частичного сложения наказаний. В пятницу Тверской суд Москвы по ходатайству следствия избрал Тлиашиновой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее экстрадиции, либо задержания на территории РФ. Тлиашинова, как сообщил в суде следователь, объявлена в межгосударственный розыск.
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инна тлиашинова, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общество
Инна Тлиашинова, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бизнес-коучу Тлиашиновой грозит до семи лет лишения свободы
Бизнес-коучу Инне Тлиашиновой грозит до семи лет лишения свободы