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Амурский тигр украл скрытую камеру в Приморье - РИА Новости, 06.06.2025
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06:54 06.06.2025 (обновлено: 08:18 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/tigr-2021228890.html
Амурский тигр украл скрытую камеру в Приморье
Амурский тигр украл скрытую камеру в Приморье - РИА Новости, 06.06.2025
Амурский тигр украл скрытую камеру в Приморье
Амурский тигр похитил скрытую камеру в национальном парке "Земля леопарда" Приморского края, этот момент был запечатлен на видео, сообщает учреждение. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:54:00+03:00
2025-06-06T08:18:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Амурский тигр похитил скрытую камеру в национальном парке "Земля леопарда" Приморского края, этот момент был запечатлен на видео, сообщает учреждение. Амурский тигр украл фотоловушку еще зимой. Пропажа обнаружилась во время плановой проверки, когда сотрудники не досчитались одной из камер, на месте остался лишь ремешок. Информация о том, что это сделал дикий тигр, стала известна только позже, когда сотрудники начали просматривать записи в поисках вора. "Отсмотрев снятый материал с фотоловушки, которая находилась напротив, сотрудникам удалось выяснить, что камера попала "в лапы" амурского тигра", - говорится в сообщении. На ночном видео запечатлено, как амурский тигр держит в зубах фотоловушку, которая при этом продолжает вести съёмку происходящего. "Поиски камеры не дали результатов. И фотоловушка, и снятые на нее материалы канули в лету. Это не первый случай подобной бурной деятельности диких животных: за все время наблюдения на "Земле леопарда" обитатели дикого леса смогли присвоить себе около шести скрытых камер", – сообщил сотрудник отдела науки "Земля леопарда" Виктор Сторожук. Случаи нападения диких животных на государственное имущество являются редкостью. Чаще оборудование выходит из строя из-за воздействия со стороны дикой природы, а случаи его исчезновения происходят намного реже. "Такое поведение свойственно для молодых особей: что-то новое, необычное и пахнет непривычно. Некоторые звери могут бояться, а некоторых это, наоборот, привлекает", – рассказала сотрудник отдела науки "Земля леопарда" Дина Матюхина. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250408/primore-2009928188.html
https://ria.ru/20241216/primore-1989417280.html
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353
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353
60
Амурский тигр с украденной фотоловушкой в нацпарке "Земля леопарда"
Амурский тигр украл фотоловушку в нацпарке "Земля леопарда". Судя по видео, которое опубликовал нацпарк, камера при этом продолжала снимать, но найти ее не удалось.
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россия, приморский край, хабаровский край, общество
Россия, Приморский край, Хабаровский край, Общество
Амурский тигр украл скрытую камеру в Приморье

Кража фотоловушки амурским тигром попала на камеру в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн - РИА Новости. Амурский тигр похитил скрытую камеру в национальном парке "Земля леопарда" Приморского края, этот момент был запечатлен на видео, сообщает учреждение.
Амурский тигр украл фотоловушку еще зимой. Пропажа обнаружилась во время плановой проверки, когда сотрудники не досчитались одной из камер, на месте остался лишь ремешок. Информация о том, что это сделал дикий тигр, стала известна только позже, когда сотрудники начали просматривать записи в поисках вора.
"Отсмотрев снятый материал с фотоловушки, которая находилась напротив, сотрудникам удалось выяснить, что камера попала "в лапы" амурского тигра", - говорится в сообщении.
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На ночном видео запечатлено, как амурский тигр держит в зубах фотоловушку, которая при этом продолжает вести съёмку происходящего.
"Поиски камеры не дали результатов. И фотоловушка, и снятые на нее материалы канули в лету. Это не первый случай подобной бурной деятельности диких животных: за все время наблюдения на "Земле леопарда" обитатели дикого леса смогли присвоить себе около шести скрытых камер", – сообщил сотрудник отдела науки "Земля леопарда" Виктор Сторожук.
Случаи нападения диких животных на государственное имущество являются редкостью. Чаще оборудование выходит из строя из-за воздействия со стороны дикой природы, а случаи его исчезновения происходят намного реже.
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"Такое поведение свойственно для молодых особей: что-то новое, необычное и пахнет непривычно. Некоторые звери могут бояться, а некоторых это, наоборот, привлекает", – рассказала сотрудник отдела науки "Земля леопарда" Дина Матюхина.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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