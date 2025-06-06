https://ria.ru/20250606/tesla--2021377821.html

Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска

Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025

Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:53:00+03:00

2025-06-06T16:53:00+03:00

2025-06-06T16:53:00+03:00

технологии

сша

илон маск

дональд трамп

tesla motors

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов. По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250606/tramp-2021230901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска