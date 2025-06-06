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Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
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16:53 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/tesla--2021377821.html
Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска
Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска
Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:53:00+03:00
2025-06-06T16:53:00+03:00
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
tesla motors
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов. По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Акции Tesla растут после падения из-за конфликта Трампа и Маска

Акции Tesla растут на 5% после падения на 14% из-за конфликта Трампа и Маска

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla растет на 5% в пятницу после падения в четверг на 14% на фоне конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.35 мск цена акций Tesla увеличивалась на 5,2% - до 299,51 доллара за ценную бумагу, минутами ранее рост доходил до 6%. В четверг акции компании подешевели на 14,3%.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также в среду призвал "убить законопроект".
Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
 
ТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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