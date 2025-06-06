https://ria.ru/20250606/tes-2021310953.html

Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС

Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС - РИА Новости, 06.06.2025

Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам усовершенствовать механизм конкурсного отбора проектов модернизации ТЭС на период после... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:50:00+03:00

2025-06-06T10:50:00+03:00

2025-06-06T13:32:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам усовершенствовать механизм конкурсного отбора проектов модернизации ТЭС на период после 2031 года, представить предложения до 5 августа, сообщил кабмин. "Ведомствам, в частности, предстоит заняться совершенствованием механизма конкурсного отбора проектов тепловой генерации после 2031 года. Приоритет получат проекты модернизации электрических станций, позволяющие вести комбинированную выработку электрической и тепловой энергии", - говорится в перечне поручений. Согласованные предложения на эту тему до 5 августа должны направить Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и ФАС РФ.

https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)