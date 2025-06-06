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Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам усовершенствовать механизм конкурсного отбора проектов модернизации ТЭС на период после... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:50:00+03:00
2025-06-06T10:50:00+03:00
2025-06-06T13:32:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам усовершенствовать механизм конкурсного отбора проектов модернизации ТЭС на период после 2031 года, представить предложения до 5 августа, сообщил кабмин. "Ведомствам, в частности, предстоит заняться совершенствованием механизма конкурсного отбора проектов тепловой генерации после 2031 года. Приоритет получат проекты модернизации электрических станций, позволяющие вести комбинированную выработку электрической и тепловой энергии", - говорится в перечне поручений. Согласованные предложения на эту тему до 5 августа должны направить Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и ФАС РФ.
https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС
Мишустин поручил усовершенствовать механизм отбора проектов модернизации ТЭС