Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 06.06.2025 (обновлено: 13:32 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/tes-2021310953.html
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам усовершенствовать механизм конкурсного отбора проектов модернизации ТЭС на период после... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:50:00+03:00
2025-06-06T13:32:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155133/65/1551336585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3403fe38eff62c4103e84142e44c9e33.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам усовершенствовать механизм конкурсного отбора проектов модернизации ТЭС на период после 2031 года, представить предложения до 5 августа, сообщил кабмин. "Ведомствам, в частности, предстоит заняться совершенствованием механизма конкурсного отбора проектов тепловой генерации после 2031 года. Приоритет получат проекты модернизации электрических станций, позволяющие вести комбинированную выработку электрической и тепловой энергии", - говорится в перечне поручений. Согласованные предложения на эту тему до 5 августа должны направить Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и ФАС РФ.
https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155133/65/1551336585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_763b0d30bfbe28893d54cf6d64099522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мишустин поручил усовершенствовать отбор проектов модернизации ТЭС

Мишустин поручил усовершенствовать механизм отбора проектов модернизации ТЭС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТепловая электростанция
Тепловая электростанция - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Тепловая электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам усовершенствовать механизм конкурсного отбора проектов модернизации ТЭС на период после 2031 года, представить предложения до 5 августа, сообщил кабмин.
"Ведомствам, в частности, предстоит заняться совершенствованием механизма конкурсного отбора проектов тепловой генерации после 2031 года. Приоритет получат проекты модернизации электрических станций, позволяющие вести комбинированную выработку электрической и тепловой энергии", - говорится в перечне поручений.
Согласованные предложения на эту тему до 5 августа должны направить Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин, Минстрой и ФАС РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Мишустин поручил сохранить низкие цены на электричество
8 апреля, 17:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала