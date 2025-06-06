https://ria.ru/20250606/terakt-2021247595.html

Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали

Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали - РИА Новости, 06.06.2025

Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали

Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:46:00+03:00

2025-06-06T09:46:00+03:00

2025-06-06T09:46:00+03:00

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Ранее в УФСБ по ЛНР заявили о задержании троих входящих в радикальную группировку подростков, готовивших теракты "по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа". "Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании собранных УФСБ России по ЛНР материалов оперативно-розыскной деятельности трем подросткам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической)", - сообщила Марковская. По данным следствия, трое подростков, имеющие сложные отношения со сверстниками, "вступили в состав международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации" "В специально созданной группе в телеграм-канале они общались на тему организации теракта. Фигуранты размещали в ней материалы и медиафайлы, снимающие моральный запрет на применение насилия и совершение убийств. Также там содержались подробные инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, самодельного огнестрельного оружия, инструкции по совершению террористических актов и сокрытию следов преступления", - дополнила Марковская. Уточняется, что в ходе обыска у одного из несовершеннолетних обнаружено самодельное огнестрельное оружие, список лиц, которых он намеревался устранить, и пошаговый план приготовления к теракту. "Предотвратить трагедию в республиканских образовательных учреждениях и религиозном культовом сооружении удалось благодаря слаженным действиям сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике и УФСБ России по Луганской Народной Республике. По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел трем подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html

https://ria.ru/20250507/fsb-2015491296.html

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луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия