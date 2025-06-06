Рейтинг@Mail.ru
Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/terakt-2021247595.html
Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали
Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали - РИА Новости, 06.06.2025
Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали
Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:46:00+03:00
2025-06-06T09:46:00+03:00
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Ранее в УФСБ по ЛНР заявили о задержании троих входящих в радикальную группировку подростков, готовивших теракты "по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа". "Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании собранных УФСБ России по ЛНР материалов оперативно-розыскной деятельности трем подросткам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической)", - сообщила Марковская. По данным следствия, трое подростков, имеющие сложные отношения со сверстниками, "вступили в состав международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации" "В специально созданной группе в телеграм-канале они общались на тему организации теракта. Фигуранты размещали в ней материалы и медиафайлы, снимающие моральный запрет на применение насилия и совершение убийств. Также там содержались подробные инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, самодельного огнестрельного оружия, инструкции по совершению террористических актов и сокрытию следов преступления", - дополнила Марковская. Уточняется, что в ходе обыска у одного из несовершеннолетних обнаружено самодельное огнестрельное оружие, список лиц, которых он намеревался устранить, и пошаговый план приготовления к теракту. "Предотвратить трагедию в республиканских образовательных учреждениях и религиозном культовом сооружении удалось благодаря слаженным действиям сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике и УФСБ России по Луганской Народной Республике. По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел трем подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html
https://ria.ru/20250507/fsb-2015491296.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали

СК: 3 подростков, подозреваемых в подготовке терактов в ЛНР, арестовали

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее в УФСБ по ЛНР заявили о задержании троих входящих в радикальную группировку подростков, готовивших теракты "по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа".
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
15 мая, 08:52
"Предъявлено обвинение подросткам, готовившим теракты в образовательных учреждениях ЛНР. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике на основании собранных УФСБ России по ЛНР материалов оперативно-розыскной деятельности трем подросткам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической)", - сообщила Марковская.
По данным следствия, трое подростков, имеющие сложные отношения со сверстниками, "вступили в состав международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации"
"В специально созданной группе в телеграм-канале они общались на тему организации теракта. Фигуранты размещали в ней материалы и медиафайлы, снимающие моральный запрет на применение насилия и совершение убийств. Также там содержались подробные инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, самодельного огнестрельного оружия, инструкции по совершению террористических актов и сокрытию следов преступления", - дополнила Марковская.
Уточняется, что в ходе обыска у одного из несовершеннолетних обнаружено самодельное огнестрельное оружие, список лиц, которых он намеревался устранить, и пошаговый план приготовления к теракту.
"Предотвратить трагедию в республиканских образовательных учреждениях и религиозном культовом сооружении удалось благодаря слаженным действиям сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике и УФСБ России по Луганской Народной Республике. По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел трем подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнила собеседница агентства.
Задержание украинских агентов, готовивших теракт в Каховке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
7 мая, 11:48
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала