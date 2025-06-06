https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021289765.html

С теплохода "Михаил Булгаков" сняли 50 килограммов пищевой продукции

С теплохода "Михаил Булгаков" сняли 50 килограммов пищевой продукции - РИА Новости, 06.06.2025

С теплохода "Михаил Булгаков" сняли 50 килограммов пищевой продукции

Примерно 50 килограммов пищевой продукции без маркировки сняли с теплохода "Михаил Булгаков" после того, как пассажиры судна заболели кишечной инфекцией,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:21:00+03:00

2025-06-06T12:21:00+03:00

2025-06-06T12:21:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Примерно 50 килограммов пищевой продукции без маркировки сняли с теплохода "Михаил Булгаков" после того, как пассажиры судна заболели кишечной инфекцией, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая 2025 года. Представитель Роспотребнадзора рассказала в суде о множестве нарушений санитарно-эпидемиологических норм на судне. "С реализации снята продукция, которая была без маркировки, примерно 50 килограммов. Нарушены условия хранения пищевой продукции, неудовлетворительное санитарное содержание пищеблока, не было дезинфицирующих средств, нарушен режим дезинфекции столовой посуды, инвентаря, отсутствуют рабочие растворы дезинфицирующих средств, не было вообще никаких емкостей, что говорит о том, что средства вообще не использовались", - говорится в документе со ссылкой на свидетеля. Суд отмечает, что ПАО "Московское речное пароходство" допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. "На складе при хранении пищевой продукции не соблюдались условия хранения, установленные изготовителем, а именно: в мясной камере продукция хранится навалом, часть продукции без маркировки, нарушен температурный режим хранения замороженного сырья (на термометре +5 градусов С вместо требуемых -18 градусов С); недоброкачественная продукция общим весом 29,46 килограмма снята с реализации", - говорится в документе. В числе других нарушений требований к организации общественного питания неудовлетворительное санитарное содержание производственных и вспомогательных помещений - рабочие поверхности и вытяжные решетки над тепловым оборудованием не промыты, с налетом жира и пыли, под решетками сливных трапов скопления остатков пищи, грязи, влаги; хранение сыпучих пищевых продуктов (мука, сахар) осуществляется вплотную к стенам; хранение пищевой продукции частично осуществляется непосредственно на полу, без упаковки в транспортную тару. Также специалисты выявили, что в баре на третьем этаже обнаружены открытые непромаркированные продукты питания и смешения товарного соседства, нарушен порядок хранения продуктов питания - фрукты хранятся в картонных коробках на полу под барной стойкой. Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

https://ria.ru/20250605/rospotrebnadzor-2021040310.html

https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021227248.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия