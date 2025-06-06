https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021227248.html

На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух

На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух - РИА Новости, 06.06.2025

На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили мух на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, следует из материалов суда, имеющихся в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:37:00+03:00

2025-06-06T06:37:00+03:00

2025-06-06T06:51:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили мух на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая. Представитель Роспотребнадзора рассказала в суде о множестве нарушений санитарно-эпидемиологических норм на судне. Говоря о заражении пассажиров, специалист отметила, что "механизм передачи возбудителя фекально-оральный, имел место пищевой путь, контактный бытовой и, возможно, частично водный". "Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было", - говорится в документе. В числе других нарушений: неудовлетворительное содержание самого пищеблока; вентиляционные решетки в горячем цеху, расположенные над плитой, загрязнены; генеральная уборка помещений проводилась некачественно, нерегулярно. Специалисты не нашли журналы обработки и дезинфекции пурифайеров, при этом из трех устройств на судне два не работали. Суд подчеркнул, что доверяет исследованным доказательствам, показаниям свидетеля, "поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой, ввиду чего суд находит их достоверными и объективными".

https://ria.ru/20250606/otravlenie-2021219562.html

https://ria.ru/20250605/rospotrebnadzor-2021040310.html

https://ria.ru/20250529/otravlenie-2019702745.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)