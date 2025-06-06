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На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух - РИА Новости, 06.06.2025
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06:37 06.06.2025 (обновлено: 06:51 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021227248.html
На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух
На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух - РИА Новости, 06.06.2025
На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили мух на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, следует из материалов суда, имеющихся в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:37:00+03:00
2025-06-06T06:51:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили мух на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая. Представитель Роспотребнадзора рассказала в суде о множестве нарушений санитарно-эпидемиологических норм на судне. Говоря о заражении пассажиров, специалист отметила, что "механизм передачи возбудителя фекально-оральный, имел место пищевой путь, контактный бытовой и, возможно, частично водный". "Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было", - говорится в документе. В числе других нарушений: неудовлетворительное содержание самого пищеблока; вентиляционные решетки в горячем цеху, расположенные над плитой, загрязнены; генеральная уборка помещений проводилась некачественно, нерегулярно. Специалисты не нашли журналы обработки и дезинфекции пурифайеров, при этом из трех устройств на судне два не работали. Суд подчеркнул, что доверяет исследованным доказательствам, показаниям свидетеля, "поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой, ввиду чего суд находит их достоверными и объективными".
https://ria.ru/20250606/otravlenie-2021219562.html
https://ria.ru/20250605/rospotrebnadzor-2021040310.html
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происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На теплоходе "Михаил Булгаков", где возникла инфекция, обнаружили мух

Роспотребнадзор нашел мух на теплоходе Михаил Булгаков, где возникла инфекция

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТеплоход "Михаил Булгаков" во время открытия круизной навигации
Теплоход Михаил Булгаков во время открытия круизной навигации - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Теплоход "Михаил Булгаков" во время открытия круизной навигации . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили мух на теплоходе "Михаил Булгаков", где пассажиры заболели кишечной инфекцией, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как сообщал Роспотребнадзор, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
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Согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По решению суда деятельность на теплоходе "Михаил Булгаков" приостановлена на 90 суток, отсчет срока ведется с 30 мая.
Представитель Роспотребнадзора рассказала в суде о множестве нарушений санитарно-эпидемиологических норм на судне.
Говоря о заражении пассажиров, специалист отметила, что "механизм передачи возбудителя фекально-оральный, имел место пищевой путь, контактный бытовой и, возможно, частично водный".
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"Были выявлены насекомые, а именно, летали мухи. В случае, если на объекте есть насекомые, грызуны, то объект считается заселенным и подлежит дезинсекции, однако таких мероприятий проведено не было", - говорится в документе.
В числе других нарушений: неудовлетворительное содержание самого пищеблока; вентиляционные решетки в горячем цеху, расположенные над плитой, загрязнены; генеральная уборка помещений проводилась некачественно, нерегулярно. Специалисты не нашли журналы обработки и дезинфекции пурифайеров, при этом из трех устройств на судне два не работали.
Суд подчеркнул, что доверяет исследованным доказательствам, показаниям свидетеля, "поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой, ввиду чего суд находит их достоверными и объективными".
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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