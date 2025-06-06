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Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" - РИА Новости, 06.06.2025
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02:51 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021214616.html
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" - РИА Новости, 06.06.2025
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:51:00+03:00
2025-06-06T02:51:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
михаил булгаков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
северный речной вокзал
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО "Московское речное пароходство" на теплоходе "Михаил Булгаков" в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна". О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. "Суд постановил признать… "Московское речное пароходство" виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Михаил Булгаков" сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 30 мая 2025 года", - говорится в документе. Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.
https://ria.ru/20250530/teplokhod-2020011685.html
https://ria.ru/20250406/moskva-2009638127.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, михаил булгаков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северный речной вокзал
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Булгаков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Северный Речной вокзал
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"

Суд приостановил работу теплохода Михаил Булгаков на 90 дней из-за инфекции

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкТуристические теплоходы
Туристические теплоходы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Туристические теплоходы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
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Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство".
По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО "Московское речное пароходство" на теплоходе "Михаил Булгаков" в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна".
О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
"Суд постановил признать… "Московское речное пароходство" виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Михаил Булгаков" сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 30 мая 2025 года", - говорится в документе.
Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.
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