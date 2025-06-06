https://ria.ru/20250606/teplokhod-2021214616.html

Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"

Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" - РИА Новости, 06.06.2025

Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"

Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T02:51:00+03:00

2025-06-06T02:51:00+03:00

2025-06-06T02:51:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

михаил булгаков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

северный речной вокзал

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО "Московское речное пароходство" на теплоходе "Михаил Булгаков" в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна". О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. "Суд постановил признать… "Московское речное пароходство" виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Михаил Булгаков" сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 30 мая 2025 года", - говорится в документе. Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.

https://ria.ru/20250530/teplokhod-2020011685.html

https://ria.ru/20250406/moskva-2009638127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, россия, михаил булгаков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), северный речной вокзал