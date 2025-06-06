https://ria.ru/20250606/taksi-2021239378.html

Эксперт предположил, сколько будет стоить поездка на беспилотном такси

Эксперт предположил, сколько будет стоить поездка на беспилотном такси - РИА Новости, 06.06.2025

Эксперт предположил, сколько будет стоить поездка на беспилотном такси

Поездка на беспилотном такси в период его запуска в России, вероятно, будет несколько дороже, чем на обычном, так как в стоимость будут заложены затраты на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:04:00+03:00

2025-06-06T09:04:00+03:00

2025-06-06T09:04:00+03:00

технологии

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европа

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июня — РИА Новости. Поездка на беспилотном такси в период его запуска в России, вероятно, будет несколько дороже, чем на обычном, так как в стоимость будут заложены затраты на разработку инновационных технологий и не будет работать эффект масштаба в полной мере, при этом для конкурентоспособности цена на услуги не должна значительно возрасти, такое мнение выразил РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Компании, занимающиеся разработкой беспилотного транспорта, вложили значительные средства в создание технологий. Как и в любом бизнесе, важно учесть необходимость амортизации этих затрат, что может особенно сказываться на ценах до начала массового использования таких такси. Однако компании понимают, что для того, чтобы бизнес оставался конкурентоспособным, цена на услуги не должна значительно возрасти, иначе это может снизить привлекательность технологии для пользователей. Поэтому, вероятно, стоимость услуг не должна существенно возрасти", — отметил Болотских. По его словам, эксплуатация беспилотного такси должна обойтись компаниям дешевле, что может помочь удерживать цены для потребителей. В первую очередь, это связано с тем, что в машине будет отсутствовать водитель, которому необходимо выплачивать зарплату. Такое такси фактически может работать без простоев на отдых. Кроме того, беспилотные такси снижают количество ДТП на дорогах, таким образом, компаниям придется меньше тратить средств на ремонт техники, а сроки эксплуатации автомобиля увеличатся. Однако говорить о массовом использовании беспилотных такси пока преждевременно, признает Болотских. "Адаптация и спрос на беспилотные такси — это, действительно, интересный вопрос. Конечно, всегда найдутся инноваторы, готовые опробовать новые технологии, и они будут пользоваться беспилотными такси. Однако, как известно, таких пользователей не так много, и их интерес не будет достаточным для массового внедрения беспилотного такси в ближайшем будущем", — заключил эксперт. Ранее Болотских отметил, что первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году. Как сообщал в апреле Минтранс России, "дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом уже успешно прошли испытания грузовиков без водителя. В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне - в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.

https://ria.ru/20250605/taksi-2021004963.html

https://ria.ru/20250208/buduschee-1998031134.html

россия

европа

иннополис (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, европа, иннополис (татарстан), яндекс, единый государственный экзамен (егэ)