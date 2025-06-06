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В Московском зоопарке родились два детеныша сычуаньского такина - РИА Новости, 06.06.2025
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Хорошие новости
 
10:21 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/takin-2021254759.html
В Московском зоопарке родились два детеныша сычуаньского такина
В Московском зоопарке родились два детеныша сычуаньского такина - РИА Новости, 06.06.2025
В Московском зоопарке родились два детеныша сычуаньского такина
Два самца сычуаньского такина родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:21:00+03:00
2025-06-06T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два самца сычуаньского такина родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Московском зоопарке появились на свет два самца сычуаньского такина. Эти животные - одни из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в конце мая в вольере в экспозиции "Копытный ряд" на новой территории у самки Ксии родился малыш весом 10 килограммов. Его внимательно осмотрели зоологи и ветеринары зоопарка. Сейчас детеныш отлично себя чувствует, активно изучает свой вольер. Пока он питается материнским молоком, но скоро начнет пробовать еду из взрослого рациона, например овощи, мюсли, ветки, зеленую траву. "Также и у самки Лины родился второй малыш. Он весил семь с половиной килограммов. Детеныш тоже питается материнским молоком. Обычно на третий день такинята уже могут следовать за мамой. Сейчас в группе в одном вольере живут оба детеныша, их мамы и бабушка", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении. Подчеркивается, что сычуаньский такин - редкий вымирающий вид, занесенный в Международную Красную книгу. Численность таких животных в дикой природе неуклонно снижается.
https://ria.ru/20250606/krym-2021231845.html
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москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родились два детеныша сычуаньского такина

В Московском зоопарке родились два самца сычуаньского такина

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыДетеныш сычуаньского такина в Московском зоопарке
Детеныш сычуаньского такина в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш сычуаньского такина в Московском зоопарке
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два самца сычуаньского такина родились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Московском зоопарке появились на свет два самца сычуаньского такина. Эти животные - одни из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в конце мая в вольере в экспозиции "Копытный ряд" на новой территории у самки Ксии родился малыш весом 10 килограммов. Его внимательно осмотрели зоологи и ветеринары зоопарка. Сейчас детеныш отлично себя чувствует, активно изучает свой вольер. Пока он питается материнским молоком, но скоро начнет пробовать еду из взрослого рациона, например овощи, мюсли, ветки, зеленую траву.
"Также и у самки Лины родился второй малыш. Он весил семь с половиной килограммов. Детеныш тоже питается материнским молоком. Обычно на третий день такинята уже могут следовать за мамой. Сейчас в группе в одном вольере живут оба детеныша, их мамы и бабушка", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что сычуаньский такин - редкий вымирающий вид, занесенный в Международную Красную книгу. Численность таких животных в дикой природе неуклонно снижается.
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