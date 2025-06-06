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Россия имеет преимущество на поле боя в зоне СВО, пишет Telegraph - РИА Новости, 06.06.2025
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10:22 06.06.2025 (обновлено: 11:21 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/svo-2021254996.html
Россия имеет преимущество на поле боя в зоне СВО, пишет Telegraph
Россия имеет преимущество на поле боя в зоне СВО, пишет Telegraph - РИА Новости, 06.06.2025
Россия имеет преимущество на поле боя в зоне СВО, пишет Telegraph
Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:22:00+03:00
2025-06-06T11:21:00+03:00
россия
курская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph. "Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать основные точки для продвижения... Даже со своей стеной беспилотников Украина в основном остается в обороне. Контрнаступление маловероятно", - пишет издание. Как отмечает Telegraph, преимущество сил РФ в первую очередь обусловлено превосходящей численностью и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонительном вооружении. Также издание отмечает прогресс России в производстве беспилотников. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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россия, курская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Россия имеет преимущество на поле боя в зоне СВО, пишет Telegraph

Telegraph: российские войска имеют преимущество на поле боя в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph.
"Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать основные точки для продвижения... Даже со своей стеной беспилотников Украина в основном остается в обороне. Контрнаступление маловероятно", - пишет издание.
Как отмечает Telegraph, преимущество сил РФ в первую очередь обусловлено превосходящей численностью и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонительном вооружении. Также издание отмечает прогресс России в производстве беспилотников.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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РоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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