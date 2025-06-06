https://ria.ru/20250606/svo-2021219841.html

Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации

Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации - РИА Новости, 06.06.2025

Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации

Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны для них, рации для автомобилей, ретрансляторы, сообщила созданная правительством... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:23:00+03:00

2025-06-06T04:23:00+03:00

2025-06-06T04:23:00+03:00

надежные люди

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны для них, рации для автомобилей, ретрансляторы, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие". "Правительство Бурятии передало военным очередную ценную посылку с гуманитарной помощью... Военные получили современные средства связи: рации портативные и для автомобилей, ретрансляторы и тангенты (микрофоны) на портативные рации", - говорится в сообщении. Отмечается, что полученная военными техника отлично зарекомендовала себя в работе и помогает бойцам эффективней решать боевые задачи на СВО. По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающее помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также АНО занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20250605/svo-2021088370.html

https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html

республика бурятия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика бурятия, донецкая народная республика