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Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации - РИА Новости, 06.06.2025
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Надежные люди
 
04:23 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/svo-2021219841.html
Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации
Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации - РИА Новости, 06.06.2025
Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации
Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны для них, рации для автомобилей, ретрансляторы, сообщила созданная правительством... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:23:00+03:00
2025-06-06T04:23:00+03:00
надежные люди
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны для них, рации для автомобилей, ретрансляторы, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие". "Правительство Бурятии передало военным очередную ценную посылку с гуманитарной помощью... Военные получили современные средства связи: рации портативные и для автомобилей, ретрансляторы и тангенты (микрофоны) на портативные рации", - говорится в сообщении. Отмечается, что полученная военными техника отлично зарекомендовала себя в работе и помогает бойцам эффективней решать боевые задачи на СВО. По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающее помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также АНО занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20250605/svo-2021088370.html
https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html
республика бурятия
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации

Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны

© Фото : Управление ветеринарии БурятииПомощь для бойцов СВО
Помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Управление ветеринарии Бурятии
Помощь для бойцов СВО. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны для них, рации для автомобилей, ретрансляторы, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
"Правительство Бурятии передало военным очередную ценную посылку с гуманитарной помощью... Военные получили современные средства связи: рации портативные и для автомобилей, ретрансляторы и тангенты (микрофоны) на портативные рации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полученная военными техника отлично зарекомендовала себя в работе и помогает бойцам эффективней решать боевые задачи на СВО.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающее помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также АНО занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
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Надежные людиРеспублика БурятияДонецкая Народная Республика
 
 
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