Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации
Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны
© Фото : Управление ветеринарии БурятииПомощь для бойцов СВО
© Фото : Управление ветеринарии Бурятии
Помощь для бойцов СВО. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Власти Бурятии отправили землякам на СВО портативные рации и микрофоны для них, рации для автомобилей, ретрансляторы, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
"Правительство Бурятии передало военным очередную ценную посылку с гуманитарной помощью... Военные получили современные средства связи: рации портативные и для автомобилей, ретрансляторы и тангенты (микрофоны) на портативные рации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полученная военными техника отлично зарекомендовала себя в работе и помогает бойцам эффективней решать боевые задачи на СВО.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года было создано АНО "Содействие", оказывающее помощь в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также АНО занимается организацией закупки материально-технических средств и ведет сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.