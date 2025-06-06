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Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до двух - РИА Новости, 06.06.2025
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14:10 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/sud-2021323276.html
Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до двух
Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до двух - РИА Новости, 06.06.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до двух
Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на здание суда в Белгороде увеличилось до двух, в больницу самостоятельно обратилась женщина,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:10:00+03:00
2025-06-06T14:10:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на здание суда в Белгороде увеличилось до двух, в больницу самостоятельно обратилась женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В пятницу утром глава региона рассказал, что при атаке дрона на здание Октябрьского районного суда пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом. По информации губернатора, за минувшие сутки 50 населенных пунктов в восьми муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 117 снарядов и зафиксированы атаки 101 беспилотником, из них 51 дрон был сбит. Пострадали пять мирных жителей, кроме того, в больницу обратилась женщина, получившая баротравму 1 июня. Различные повреждения выявлены одном многоквартирном доме, 15 частных домовладениях, здании суда, цехе, административном здании, коммерческом объекте, складе, трех сельхозпредприятиях и 30 транспортных средствах. "Сегодня утром город Белгород атакован 4 БПЛА самолётного типа. Два из них ударили по зданию суда. По уточнённой информации, пострадали два мирных жителя. Самостоятельно в больницу обратилась женщина, которая в момент атаки находилась рядом. Лечение пострадавшие продолжают амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам совершены атаки 22 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и два села подверглись атакам 3 БПЛА. В Валуйском округе по трем селам нанесены удары 3 БПЛА. В Волоконовском районе шесть населенных пунктов подверглись атакам 11 БПЛА, в селе Волчья Александровка от удара дрона ранены две женщины. В Грайворонском округе по девяти населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 11 БПЛА. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущен 91 боеприпас, и атакам 3 БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Купино, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 44 БПЛА, из которых 34 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель… Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Ржевка 1 июня. У неё диагностировали баротравму. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250606/dvizhenie-2021286067.html
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происшествия, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде увеличилось до двух

Гладков: при атаке БПЛА на здание суда в Белгороде пострадали два человека

© Пресс-служба губернатора Белгородской областиЗдание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Кадр видео
Здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
Здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Кадр видео
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на здание суда в Белгороде увеличилось до двух, в больницу самостоятельно обратилась женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В пятницу утром глава региона рассказал, что при атаке дрона на здание Октябрьского районного суда пострадал водитель автомобиля, который в этот момент проезжал рядом.
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По информации губернатора, за минувшие сутки 50 населенных пунктов в восьми муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 117 снарядов и зафиксированы атаки 101 беспилотником, из них 51 дрон был сбит. Пострадали пять мирных жителей, кроме того, в больницу обратилась женщина, получившая баротравму 1 июня. Различные повреждения выявлены одном многоквартирном доме, 15 частных домовладениях, здании суда, цехе, административном здании, коммерческом объекте, складе, трех сельхозпредприятиях и 30 транспортных средствах.
"Сегодня утром город Белгород атакован 4 БПЛА самолётного типа. Два из них ударили по зданию суда. По уточнённой информации, пострадали два мирных жителя. Самостоятельно в больницу обратилась женщина, которая в момент атаки находилась рядом. Лечение пострадавшие продолжают амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по 12 населенным пунктам совершены атаки 22 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и два села подверглись атакам 3 БПЛА. В Валуйском округе по трем селам нанесены удары 3 БПЛА. В Волоконовском районе шесть населенных пунктов подверглись атакам 11 БПЛА, в селе Волчья Александровка от удара дрона ранены две женщины. В Грайворонском округе по девяти населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и нанесены удары 11 БПЛА. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущен 91 боеприпас, и атакам 3 БПЛА.
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"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Купино, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 44 БПЛА, из которых 34 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель… Вчера в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Ржевка 1 июня. У неё диагностировали баротравму. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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