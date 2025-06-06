https://ria.ru/20250606/sud-2021218006.html

Верховный суд обязал приостанавливать рассмотрение исков к участникам СВО

Верховный суд обязал приостанавливать рассмотрение исков к участникам СВО - РИА Новости, 06.06.2025

Верховный суд обязал приостанавливать рассмотрение исков к участникам СВО

Верховный суд РФ обязал суды приостанавливать рассмотрение исков к военным, пока они участвуют в специальной военной операции, сказано в определении судебной... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:51:00+03:00

2025-06-06T03:51:00+03:00

2025-06-06T03:51:00+03:00

республика адыгея

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общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ обязал суды приостанавливать рассмотрение исков к военным, пока они участвуют в специальной военной операции, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости. Поводом стало дело сержанта из Адыгеи, который развелся с женой после 19 лет брака. Она подала иск о разделе совместного имущества пополам и суды удовлетворили его, пока ответчик участвовал в военных действиях. Спор дошел до Верховного суда РФ, который отменил все решения и направил дело на пересмотр. Суд напомнил, что рассмотрение всех исков к военным, участвующим в СВО, надо приостанавливать до их возвращения. "Суд обязан приостановить производство по делу в случае участия гражданина, являющегося стороной в деле, в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в определении. В документе уточняется, что это решение касается судов первой, апелляционной и кассационной инстанций.

https://ria.ru/20250605/svo-2021106570.html

https://ria.ru/20250413/verkhovnyy-sud-2010962009.html

республика адыгея

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика адыгея, россия, общество