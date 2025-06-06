Верховный суд обязал приостанавливать рассмотрение исков к участникам СВО
ВС обязал приостанавливать рассмотрение исков к военным, участвующим в СВО
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ обязал суды приостанавливать рассмотрение исков к военным, пока они участвуют в специальной военной операции, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.
Поводом стало дело сержанта из Адыгеи, который развелся с женой после 19 лет брака. Она подала иск о разделе совместного имущества пополам и суды удовлетворили его, пока ответчик участвовал в военных действиях.
Спор дошел до Верховного суда РФ, который отменил все решения и направил дело на пересмотр. Суд напомнил, что рассмотрение всех исков к военным, участвующим в СВО, надо приостанавливать до их возвращения.
"Суд обязан приостановить производство по делу в случае участия гражданина, являющегося стороной в деле, в боевых действиях в составе Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в определении. В документе уточняется, что это решение касается судов первой, апелляционной и кассационной инстанций.