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Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе
Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе - РИА Новости, 06.06.2025
Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе
Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:15:00+03:00
2025-06-06T03:15:00+03:00
2025-06-06T03:19:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
спасский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.По версии следствия, в марте 34-летний житель Спасского района незаконно принял на работу 17-летнего подростка в шиномонтажную мастерскую и поручил ему выполнение опасных работ на должности монтировщика шин. При замене колеса грузового автомобиля 29 марта на мальчика опрокинулась кабина машины, что и привело к смерти."В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.Приморец обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20250317/bastrykin-2005496909.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, спасский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Спасский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе
Жителя Приморья будут судить за гибель подростка, которого он нанял в автосервис