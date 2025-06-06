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Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе - РИА Новости, 06.06.2025
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03:15 06.06.2025 (обновлено: 03:19 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/sud-2021215959.html
Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе
Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе - РИА Новости, 06.06.2025
Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе
Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:15:00+03:00
2025-06-06T03:19:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
спасский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.По версии следствия, в марте 34-летний житель Спасского района незаконно принял на работу 17-летнего подростка в шиномонтажную мастерскую и поручил ему выполнение опасных работ на должности монтировщика шин. При замене колеса грузового автомобиля 29 марта на мальчика опрокинулась кабина машины, что и привело к смерти."В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.Приморец обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20250317/bastrykin-2005496909.html
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россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, спасский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Спасский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе

Жителя Приморья будут судить за гибель подростка, которого он нанял в автосервис

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.
По версии следствия, в марте 34-летний житель Спасского района незаконно принял на работу 17-летнего подростка в шиномонтажную мастерскую и поручил ему выполнение опасных работ на должности монтировщика шин. При замене колеса грузового автомобиля 29 марта на мальчика опрокинулась кабина машины, что и привело к смерти.
Место ДТП у села Чикча в Тюменском районе. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Глава СК поручил возбудить дело после гибели подростка в ДТП под Тюменью
17 марта, 14:20
"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Приморец обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
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В Саратовской области осудили подростка за ДТП с гибелью сверстника
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ПроисшествияРоссияПриморский крайСпасский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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