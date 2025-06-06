https://ria.ru/20250606/sud-2021215959.html

Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе

Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе - РИА Новости, 06.06.2025

Жителя Приморья будут судить за смерть подростка в автосервисе

Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:15:00+03:00

2025-06-06T03:15:00+03:00

2025-06-06T03:19:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

спасский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в непредумышленном причинении смерти несовершеннолетнему, дело направлено в суд, сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю.По версии следствия, в марте 34-летний житель Спасского района незаконно принял на работу 17-летнего подростка в шиномонтажную мастерскую и поручил ему выполнение опасных работ на должности монтировщика шин. При замене колеса грузового автомобиля 29 марта на мальчика опрокинулась кабина машины, что и привело к смерти."В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.Приморец обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20250317/bastrykin-2005496909.html

https://ria.ru/20250224/dtp-2001300288.html

россия

приморский край

спасский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, спасский район, следственный комитет россии (ск рф)