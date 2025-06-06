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ЦБ не исключает повышения ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
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15:14 06.06.2025 (обновлено: 15:30 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/stavka-2021342580.html
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки
Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:14:00+03:00
2025-06-06T15:30:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
"В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Глава РФПИ прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
Вчера, 13:52
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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