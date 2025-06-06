https://ria.ru/20250606/stavka-2021342580.html
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки
Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:14:00+03:00
2025-06-06T15:14:00+03:00
2025-06-06T15:30:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972509545_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_b021bf7856ed4630636b0f89ebd13591.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20250606/stavka-2021317653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972509545_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_c455f4bfbfccf41e619be8d75369af4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия
ЦБ не исключает повышения ключевой ставки
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти