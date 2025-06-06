https://ria.ru/20250606/stavka-2021342580.html

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки - РИА Новости, 06.06.2025

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки

Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:14:00+03:00

2025-06-06T15:14:00+03:00

2025-06-06T15:30:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подход ЦБ РФ к решению по ключевой ставке требует большей осторожности, возможны паузы между шагами, не исключено и повышение ключевой ставки, если инфляция продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%."В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала она в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20250606/stavka-2021317653.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, россия