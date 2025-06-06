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Глава РФПИ прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 06.06.2025
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13:52 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/stavka-2021317653.html
Глава РФПИ прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
Глава РФПИ прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 06.06.2025
Глава РФПИ прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение Банком России ключевой ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики, прокомментировал решение... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:52:00+03:00
2025-06-06T13:52:00+03:00
экономика
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики, прокомментировал решение регулятора глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Сегодня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки (на 1 п.п., до 20%) - впервые с 2022 года. Снижение ставки создаёт дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
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экономика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

Дмитриев: снижение ключевой ставки создает условия для развития экономики РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Снижение Банком России ключевой ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики, прокомментировал решение регулятора глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Сегодня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки (на 1 п.п., до 20%) - впервые с 2022 года. Снижение ставки создаёт дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
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Вчера, 13:50
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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