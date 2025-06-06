https://ria.ru/20250606/stantsiya-2021328580.html

Безопасность на ЗАЭС обеспечена, заявил Лихачев

Безопасность на ЗАЭС обеспечена, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.06.2025

Безопасность на ЗАЭС обеспечена, заявил Лихачев

Безопасность на Запорожской АЭС обеспечена, нет никаких опасений на этот счет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:27:00+03:00

2025-06-06T14:27:00+03:00

2025-06-06T14:27:00+03:00

калининград

россия

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

безопасность

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Безопасность на Запорожской АЭС обеспечена, нет никаких опасений на этот счет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "На сегодняшний день созданы все необходимые условия в соответствии с требованием Ростехнадзора, в соответствии с международными стандартами, безопасного обращения с этими блоками, все параметры станции находятся под контролем, и никаких опасений за положение дел на Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день не существует", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html

калининград

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калининград, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), безопасность