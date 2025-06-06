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США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне

США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне - РИА Новости, 06.06.2025

США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне

Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для... РИА Новости, 06.06.2025

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Рад объявить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель, посол Джеймисон Грир, встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по вопросу заключения торговой сделки. Встреча должна пройти очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР.

https://ria.ru/20250527/tramp-2019375457.html

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китай

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