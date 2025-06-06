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США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне - РИА Новости, 06.06.2025
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21:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ssha-2021438301.html
США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне
США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне - РИА Новости, 06.06.2025
США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне
Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для... РИА Новости, 06.06.2025
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китай
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дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Рад объявить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель, посол Джеймисон Грир, встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по вопросу заключения торговой сделки. Встреча должна пройти очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР.
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сша, китай, лондон, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Лондон, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США и Китай проведут торговые переговоры 9 июня в Лондоне

Трамп: представители США и КНР проведут торговые переговоры в Лондоне 9 июня

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Рад объявить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель, посол Джеймисон Грир, встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по вопросу заключения торговой сделки. Встреча должна пройти очень хорошо", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР.
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27 мая, 16:34
 
СШАКитайЛондонДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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