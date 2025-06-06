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СМИ рассказали, как Трамп и Маск могут "насолить" друг другу - РИА Новости, 06.06.2025
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07:09 06.06.2025 (обновлено: 12:01 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ssha-2021229503.html
СМИ рассказали, как Трамп и Маск могут "насолить" друг другу
СМИ рассказали, как Трамп и Маск могут "насолить" друг другу - РИА Новости, 06.06.2025
СМИ рассказали, как Трамп и Маск могут "насолить" друг другу
Газета New York Times перечисляет восемь способов, которыми президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшего... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T07:09:00+03:00
2025-06-06T12:01:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
илон маск
наса
spacex
tesla motors
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Газета New York Times перечисляет восемь способов, которыми президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшего между ними публичного конфликта. Маск может использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и его программы. Потратив более 250 миллионов долларов на помощь в избрании президента, Маск мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев, пишет газета. По мнению газеты, Маск также может использовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию. После нескольких месяцев тесных отношений с президентом Маск может создать проблемы для Трампа, намекая на доступ к инсайдерской информации. Следуя этой тактике, он уже заявил, что администрация намеренно затягивала рассекречивание документов по Джеффри Эпстину, поскольку в них фигурировало имя самого Трампа. Наконец, Маск может использовать свой бизнес-ресурс, чтобы создать неудобства для администрации Трампа. Он угрожал вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, который доставляет астронавтов НАСА и грузы на МКС. Трамп в свою очередь может расторгнуть контракты с компаниями Маска. В 2024 году компаниям Маска было обещано три миллиарда долларов по почти 100 контрактам с 17 государственными агентствами, отмечает газета. Трампу рекомендуют расследовать иммиграционный статус Маска и употребление им наркотиков. Президент также может лишить Маска допуска к гостайне, который Маск получил в рамках государственных контрактов SpaceX с НАСА. Это серьезно осложнит его дальнейшее сотрудничество с властями. В силах Трампа использовать против Маска президентские полномочия. В распоряжении Трампа — огромный арсенал рычагов давления: от подписания указов против политических оппонентов до инициирования уголовных расследований, отмечает издание. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
https://ria.ru/20250606/tramp-2021229120.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
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96
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7 495 645-6601
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, наса, spacex, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, НАСА, SpaceX, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
СМИ рассказали, как Трамп и Маск могут "насолить" друг другу

NYT назвала восемь способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу

© Getty Images / Kevin DietschИлон Маск и Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Газета New York Times перечисляет восемь способов, которыми президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшего между ними публичного конфликта.
Маск может использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и его программы. Потратив более 250 миллионов долларов на помощь в избрании президента, Маск мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев, пишет газета.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 06:58
По мнению газеты, Маск также может использовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию.
После нескольких месяцев тесных отношений с президентом Маск может создать проблемы для Трампа, намекая на доступ к инсайдерской информации. Следуя этой тактике, он уже заявил, что администрация намеренно затягивала рассекречивание документов по Джеффри Эпстину, поскольку в них фигурировало имя самого Трампа.
Наконец, Маск может использовать свой бизнес-ресурс, чтобы создать неудобства для администрации Трампа. Он угрожал вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, который доставляет астронавтов НАСА и грузы на МКС.
Трамп в свою очередь может расторгнуть контракты с компаниями Маска. В 2024 году компаниям Маска было обещано три миллиарда долларов по почти 100 контрактам с 17 государственными агентствами, отмечает газета.
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Трампу рекомендуют расследовать иммиграционный статус Маска и употребление им наркотиков.
Президент также может лишить Маска допуска к гостайне, который Маск получил в рамках государственных контрактов SpaceX с НАСА. Это серьезно осложнит его дальнейшее сотрудничество с властями.
В силах Трампа использовать против Маска президентские полномочия. В распоряжении Трампа — огромный арсенал рычагов давления: от подписания указов против политических оппонентов до инициирования уголовных расследований, отмечает издание.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 04:30
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскНАСАSpaceXTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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