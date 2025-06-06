СМИ рассказали, как Трамп и Маск могут "насолить" друг другу
NYT назвала восемь способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу
© Getty Images / Kevin DietschИлон Маск и Дональд Трамп
© Getty Images / Kevin Dietsch
Илон Маск и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Газета New York Times перечисляет восемь способов, которыми президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могут навредить друг другу в рамках вспыхнувшего между ними публичного конфликта.
По мнению газеты, Маск также может использовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию.
После нескольких месяцев тесных отношений с президентом Маск может создать проблемы для Трампа, намекая на доступ к инсайдерской информации. Следуя этой тактике, он уже заявил, что администрация намеренно затягивала рассекречивание документов по Джеффри Эпстину, поскольку в них фигурировало имя самого Трампа.
Наконец, Маск может использовать свой бизнес-ресурс, чтобы создать неудобства для администрации Трампа. Он угрожал вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, который доставляет астронавтов НАСА и грузы на МКС.
Трамп в свою очередь может расторгнуть контракты с компаниями Маска. В 2024 году компаниям Маска было обещано три миллиарда долларов по почти 100 контрактам с 17 государственными агентствами, отмечает газета.
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Трампу рекомендуют расследовать иммиграционный статус Маска и употребление им наркотиков.
Президент также может лишить Маска допуска к гостайне, который Маск получил в рамках государственных контрактов SpaceX с НАСА. Это серьезно осложнит его дальнейшее сотрудничество с властями.
В силах Трампа использовать против Маска президентские полномочия. В распоряжении Трампа — огромный арсенал рычагов давления: от подписания указов против политических оппонентов до инициирования уголовных расследований, отмечает издание.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 14%.
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