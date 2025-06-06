Рейтинг@Mail.ru
Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ssha-2021225625.html
Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили
Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили - РИА Новости, 06.06.2025
Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили
Суд округа Массачусетс временно приостановил действие прокламации американского правительства, ограничивающей въезд в страну иностранцев, желающих учиться в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:15:00+03:00
2025-06-06T06:15:00+03:00
в мире
сша
массачусетс
дональд трамп
марко рубио
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39816/97/398169799_18:0:622:340_1920x0_80_0_0_770db1bf32f5223ac397bce72ee34292.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суд округа Массачусетс временно приостановил действие прокламации американского правительства, ограничивающей въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете. Ранее президент США Дональд Трамп минимум на полгода ограничил въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете или участвовать в его программе обмена, говорится в прокламации на сайте Белого дома. Позднее университет Гарварда в США заявил, что попросит суд немедленно остановить исполнение прокламации. В постановлении суда говорится, что президент и члены Гарвардского университета, выступающие в роли истца, уведомили ответчиков, таких как министерство внутренней безопасности, госдепартамент, о том, что если суд не ограничит действие прокламации Белого дома на время, то это нанесет урон деятельности учебного заведения. "Президент... Гарвардского колледжа ("Истец") представил достаточные доказательства того, что он уведомил ответчиков: министерство внутренней безопасности... госдепартамент и Марко Рубио (госсекретарь США - ред.), что, если его ходатайство о судебном приказе о временном запрете не будет удовлетворено, ему будет нанесен немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Судебный приказ о временном ограничении, направленный в отношении президентской декларации от 4 июня 2025 года... являются обоснованными для сохранения статус-кво до слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - говорится в постановлении суда. В документе указывается, что судебный приказ о временном ограничении будет действовать до следующего решения суда. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся в настоящее время в университете, должны перевестись в другие вузы. Трамп 25 мая отметил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. На следующий день президент подчеркнул, что американцам отказывают в пользу приезжих студентов, и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
https://ria.ru/20250526/tramp-2019029677.html
https://ria.ru/20250523/ssha-2018712716.html
сша
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39816/97/398169799_93:0:546:340_1920x0_80_0_0_d7642164af9d48dbd881ec0382c2dcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, массачусетс, дональд трамп, марко рубио, гарвардский университет
В мире, США, Массачусетс, Дональд Трамп, Марко Рубио, Гарвардский университет
Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили

Суд приостановил прокламацию по въезду иностранцев по просьбе Гарварда

© Flickr.comГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Flickr.com
Гарвардский университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суд округа Массачусетс временно приостановил действие прокламации американского правительства, ограничивающей въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете.
Ранее президент США Дональд Трамп минимум на полгода ограничил въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете или участвовать в его программе обмена, говорится в прокламации на сайте Белого дома. Позднее университет Гарварда в США заявил, что попросит суд немедленно остановить исполнение прокламации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп назвал причину потери американскими студентами мест в Гарварде
26 мая, 02:30
В постановлении суда говорится, что президент и члены Гарвардского университета, выступающие в роли истца, уведомили ответчиков, таких как министерство внутренней безопасности, госдепартамент, о том, что если суд не ограничит действие прокламации Белого дома на время, то это нанесет урон деятельности учебного заведения.
"Президент... Гарвардского колледжа ("Истец") представил достаточные доказательства того, что он уведомил ответчиков: министерство внутренней безопасности... госдепартамент и Марко Рубио (госсекретарь США - ред.), что, если его ходатайство о судебном приказе о временном запрете не будет удовлетворено, ему будет нанесен немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Судебный приказ о временном ограничении, направленный в отношении президентской декларации от 4 июня 2025 года... являются обоснованными для сохранения статус-кво до слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - говорится в постановлении суда.
В документе указывается, что судебный приказ о временном ограничении будет действовать до следующего решения суда.
Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся в настоящее время в университете, должны перевестись в другие вузы. Трамп 25 мая отметил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. На следующий день президент подчеркнул, что американцам отказывают в пользу приезжих студентов, и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Гарвард подал в суд на власти США
23 мая, 16:00
 
В миреСШАМассачусетсДональд ТрампМарко РубиоГарвардский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала