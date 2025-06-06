https://ria.ru/20250606/ssha-2021225625.html

Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили

Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили - РИА Новости, 06.06.2025

Действие указа о запрете на въезд желающих учиться в Гарварде приостановили

Суд округа Массачусетс временно приостановил действие прокламации американского правительства, ограничивающей въезд в страну иностранцев, желающих учиться в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:15:00+03:00

2025-06-06T06:15:00+03:00

2025-06-06T06:15:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суд округа Массачусетс временно приостановил действие прокламации американского правительства, ограничивающей въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете. Ранее президент США Дональд Трамп минимум на полгода ограничил въезд в страну иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете или участвовать в его программе обмена, говорится в прокламации на сайте Белого дома. Позднее университет Гарварда в США заявил, что попросит суд немедленно остановить исполнение прокламации. В постановлении суда говорится, что президент и члены Гарвардского университета, выступающие в роли истца, уведомили ответчиков, таких как министерство внутренней безопасности, госдепартамент, о том, что если суд не ограничит действие прокламации Белого дома на время, то это нанесет урон деятельности учебного заведения. "Президент... Гарвардского колледжа ("Истец") представил достаточные доказательства того, что он уведомил ответчиков: министерство внутренней безопасности... госдепартамент и Марко Рубио (госсекретарь США - ред.), что, если его ходатайство о судебном приказе о временном запрете не будет удовлетворено, ему будет нанесен немедленный и непоправимый ущерб до того, как появится возможность выслушать все стороны. Судебный приказ о временном ограничении, направленный в отношении президентской декларации от 4 июня 2025 года... являются обоснованными для сохранения статус-кво до слушания, и ходатайство истца удовлетворено", - говорится в постановлении суда. В документе указывается, что судебный приказ о временном ограничении будет действовать до следующего решения суда. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся в настоящее время в университете, должны перевестись в другие вузы. Трамп 25 мая отметил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. На следующий день президент подчеркнул, что американцам отказывают в пользу приезжих студентов, и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.

https://ria.ru/20250526/tramp-2019029677.html

https://ria.ru/20250523/ssha-2018712716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, массачусетс, дональд трамп, марко рубио, гарвардский университет