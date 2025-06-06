https://ria.ru/20250606/ssha-2021214445.html

Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться

Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться - РИА Новости, 06.06.2025

Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться

Американский рэпер Канье Уэст в социальной сети Х призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T02:50:00+03:00

2025-06-06T02:50:00+03:00

2025-06-06T02:54:00+03:00

в мире

технологии

сша

дональд трамп

канье уэст

илон маск

tesla motors

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст в социальной сети Х призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями в ходе публичной ссоры. "Братишки, пожалуйста, не надо. Мы вас обоих так любим!" - написал Уэст. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, канье уэст, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска