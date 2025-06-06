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Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться - РИА Новости, 06.06.2025
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться
Американский рэпер Канье Уэст в социальной сети Х призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:50:00+03:00
2025-06-06T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст в социальной сети Х призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями в ходе публичной ссоры. "Братишки, пожалуйста, не надо. Мы вас обоих так любим!" - написал Уэст. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Канье Уэст, Илон Маск, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться
Канье Уэст призвал Трампа и Маска мириться, напомнив, что американцы любят обоих