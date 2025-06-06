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Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться - РИА Новости, 06.06.2025
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02:50 06.06.2025 (обновлено: 02:54 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ssha-2021214445.html
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться - РИА Новости, 06.06.2025
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться
Американский рэпер Канье Уэст в социальной сети Х призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:50:00+03:00
2025-06-06T02:54:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
канье уэст
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tesla motors
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст в социальной сети Х призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями в ходе публичной ссоры. "Братишки, пожалуйста, не надо. Мы вас обоих так любим!" - написал Уэст. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, канье уэст, илон маск, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Канье Уэст, Илон Маск, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться

Канье Уэст призвал Трампа и Маска мириться, напомнив, что американцы любят обоих

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст в социальной сети Х призвал помириться президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, которые обмениваются взаимными упреками и колкостями в ходе публичной ссоры.
"Братишки, пожалуйста, не надо. Мы вас обоих так любим!" - написал Уэст.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска
Вчера, 23:08
 
В миреТехнологииСШАДональд ТрампКанье УэстИлон МаскTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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