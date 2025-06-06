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Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска - РИА Новости, 06.06.2025
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00:35 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ssha-2021206538.html
Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска
Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска - РИА Новости, 06.06.2025
Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью газете New York Times призвал начать расследование против американского предпринимателя... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:35:00+03:00
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стив бэннон
дональд трамп
илон маск
министерство обороны сша
конфликт трампа и маска
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью газете New York Times призвал начать расследование против американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и немедленно депортировать его на фоне публичного конфликта с американским лидером. "Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным чужаком, его следует немедленно депортировать из страны", - сказал Бэннон. Кроме того, Бэннон также выступил за разрыв всех государственных контрактов с Маском, призвал начать расследования в связи с якобы употреблением миллиардером наркотиков и попыткой заполучить засекреченную информацию от Пентагона по Китаю. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляет налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Маск выступил резко против этого законопроекта, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
https://ria.ru/20250605/perepalka-2021200300.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
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в мире, сша, китай, стив бэннон, дональд трамп, илон маск, министерство обороны сша, конфликт трампа и маска
В мире, США, Китай, Стив Бэннон, Дональд Трамп, Илон Маск, Министерство обороны США, Конфликт Трампа и Маска
Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска

Экс-советник Трампа Бэннон призвал начать расследование против Илона Маска

© Getty Images / Andrew HarnikИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью газете New York Times призвал начать расследование против американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и немедленно депортировать его на фоне публичного конфликта с американским лидером.
"Они должны начать официальное расследование его иммиграционного статуса, поскольку я твердо убежден, что он является нелегальным чужаком, его следует немедленно депортировать из страны", - сказал Бэннон.
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Кроме того, Бэннон также выступил за разрыв всех государственных контрактов с Маском, призвал начать расследования в связи с якобы употреблением миллиардером наркотиков и попыткой заполучить засекреченную информацию от Пентагона по Китаю.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый президентом Дональдом Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно предоставляет налоговые льготы. В результате, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
Маск выступил резко против этого законопроекта, назвав эту инициативу "мерзостью" и угрозой для американской экономики. В своих постах миллиардер, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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В миреСШАКитайСтив БэннонДональд ТрампИлон МаскМинистерство обороны СШАКонфликт Трампа и Маска
 
 
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