https://ria.ru/20250606/ssha-2021206334.html

В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ

В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025

В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ

Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:29:00+03:00

2025-06-06T00:29:00+03:00

2025-06-06T00:31:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в социальной сети Х. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.

https://ria.ru/20250605/perepalka-2021200300.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021192757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска