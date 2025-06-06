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В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
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00:29 06.06.2025 (обновлено: 00:31 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ssha-2021206334.html
В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ
В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ
Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:29:00+03:00
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в мире
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конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в социальной сети Х. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
https://ria.ru/20250605/perepalka-2021200300.html
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в мире, технологии, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском, пишут СМИ

Reuters: в администрации Трампа провели совещания по поводу конфликта с Маском

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в социальной сети Х.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий
Вчера, 23:36
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп предложил прекратить субсидии компаниям Маска
Вчера, 21:48
 
В миреТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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