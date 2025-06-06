https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021293611.html

ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 565 военных Украины, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:38:00+03:00

2025-06-06T12:38:00+03:00

2025-06-06T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92744f2218c93c541ecbcb973abcaa3c.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 565 военных Украины, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии, 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также десять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 565 военнослужащих, 57 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф