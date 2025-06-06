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ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 565 военных Украины, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:38:00+03:00
2025-06-06T12:38:00+03:00
2025-06-06T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 565 военных Украины, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии, 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также десять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 565 военнослужащих, 57 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли более 565 боевиков и 28 станций РЭБ и РЛС в зоне "Днепра" за неделю