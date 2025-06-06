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ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
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12:38 06.06.2025 (обновлено: 12:39 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/spetsoperatsiya-2021293611.html
ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 565 военных Украины, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:38:00+03:00
2025-06-06T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 565 военных Украины, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии, 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также десять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 565 военнослужащих, 57 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 565 боевиков в зоне действий "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли более 565 боевиков и 28 станций РЭБ и РЛС в зоне "Днепра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский воннослужащий
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю более 565 военных Украины, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии, 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также десять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 565 военнослужащих, 57 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 10 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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